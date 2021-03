RIG 700HS: le cuffie ideali per l'audio 3D su console

Le cuffie gaming RIG 700HS sono pensate soprattutto per gli utenti che prediligono le periferiche dal peso molto ridotto. Sono comode da indossare grazie ai loro 240 grammi e alla connessione wireless, rappresentando l'ideale soprattutto per i giocatori di PS4 e PS5. Nella confezione, infatti, è incluso il cavo ottico, che può essere connesso alla base wireless per poter beneficiare dell'uscita ottica presente nella PS4 originale (rimossa successivamente in PS4 Slim e PS5).

Altra funzionalità molto gradita da chi gioca su console sarà sicuramente il regolatore delche proviene dal gioco rispetto a quello che proviene dalle chat vocali. In questo modo si può ricercare il bilanciamento perfetto per poter avere conversazioni chiare con il resto del team senza dover rinunciare alla qualità sonora del gioco, e modificare l'impostazione al volo direttamente quando si è in-game. Questa rotella si trova sul padiglione sinistro delle RIG 700HS, insieme al pulsante di accensione, alla rotella del volume generale, all'entrata USB-C per la ricarica e all'ingresso per il microfono rimovibile. L'accensione, l'accoppiamento, lo spegnimento e altre operazioni vengono evidenziati dalla voce automatica tipica delle soluzioni

Abbiamo velocemente fatto cenno alla base wireless, che prende il posto dei più comuni dongle tipici della cuffie wireless. Questa va connessa a una porta USB della console o del PC e, oltre alla porta ottica già menzionata, è dotata del pulsante di accoppiamento con le cuffie, le quali hanno una porta USB-C che serve esclusivamente per la ricarica (il cavo in dotazione è troppo corto per qualsiasi altro tipo di utilizzo): solo dopo una ricarica completa sarà possibile accoppiare cuffie e base e iniziare a usare le RIG 700HS senza cavi.

La ricarica ha una durata di circa 2 ore, mentre l'autonomia di queste cuffie si attesta sulle 12 ore, sufficienti per completare qualsiasi tipo di giornata di gioco. La connessione wireless continua a funzionare fino a una distanza di circa 9 metri e si rivela molto stabile, senza alcun tipo di interruzione che provocherebbe fastidiose discontinuità rispetto all'esperienza di gioco e senza alcun tipo di latenza misurabile. L'aspetto estetico delle cuffie, inoltre, è piuttosto spartano, pur trattandosi di una soluzione robusta, nonostante il suo peso ridotto.

L'archetto è dotato di tre fori che vanno utilizzati per regolare le cuffie in funzione della misura della testa e della sua conformazione. Basta eseguire una leggera pressione sul perno per sganciare le cuffie dal loro alloggiamento e liberare il padiglione dall'archetto. Poi posizionare il pomello sul foro più in basso qualora si prediliga una misura più larga e più in alto per stringere maggiormente le cuffie intorno alla testa. I padiglioni sono formati da pelle sintetica esternamente e da tessuto internamente in modo da garantire il migliore comfort possibile e far sì che le orecchie non sudano neanche in caso di lunghe sessioni di gioco.

Le RIG 700 HS sono sobrie nell'aspetto e non dispongono di un software dedicato in quanto tutte le calibrazioni possono essere eseguite tramite i controlli fisici. Con i loro driver da 40 mm con Bass-Tube garantiscono audio full-range ad alta qualità con bassi corposi e medi articolati per dettagli in alta frequenza e precisione sonora. Sono l'ideale per le console di nuova generazione e il loro supporto all'audio 3D, come abbiamo già visto nel caso di Resident Evil Village. Cuffie come RIG 700 HS vi permettono di godere di un ottimo audio posizionale, preciso oltre che naturale.

Le abbiamo provate con la demo Maiden di Resident Evil Village, che è diventata il benchmark tecnologico per l'audio 3D su console, e siamo rimasti stupiti per la resa uditiva degli scenari di gioco, in cui la provenienza di ciascun suono è risultata estremamente precisa rispetto alla posizione. I suoni sono poi credibili e fedeli. Cuffie di questo tipo sono indispensabili anche per i giochi di tipo sparatutto in prima persona e per i contesti multiplayer competitivi dove avrete estrema consapevolezza della posizione dei nemici perché il suono dei loro passi sarà contestualizzato con grande precisione spaziale e temporale. Le nuove console insisteranno sempre di più sulla spazialità dei suoni, al punto che l'acquisto di cuffie che possano permette di sfruttare funzionalità di questo tipo sarà sempre più caldeggiato.

Oltre all'audio posizionale, le RIG 700 HS offrono un microfono che garantisce comunicazioni cristalline con una qualità delle registrazioni al livello quasi da broadcasting. Le RIG 700 HS possono essere usate benissimo anche su PC, dove supportano l'audio surround Windows Sonic: si tratta della funzionalità di audio spaziale che si attiva premendo con il pulsante destro sull'icona dei suoni nella barra di system tray.

In definitiva si tratta di un prodotto onesto che, sebbene da una parte pecchi dal punto di vista estetico e per il macchinoso meccanismo di regolazione della misura, offre tutto ciò che serve ai giocatori di PS4 e PS5, con una qualità dell'audio posizionale fondamentalmente impeccabile.

PRO Ottimo audio posizionale

Cavo ottico incluso nella confezione

Pratici controlli sul padiglione sinistro e bilanciamento gioco/chat

Connessione wireless stabile e affidabile

Molto leggere CONTRO Esteticamente spartane

Macchinoso meccanismo di regolazione della misura