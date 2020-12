Razer Week su Amazon: cuffie, tastiere, gamepad e mouse gaming in offerta

Chi conosce il mondo delle periferiche gaming sa che Razer non solo è sinonimo di affidabilità, ma che la qualità dei suoi prodotti è sempre molto alta. Unica controindicazione? Spesso i prezzi, visto che non si può certo dire che Razer offra le sue periferiche a buon mercato! Lacuna che è non più tale questa settimana, visto che su Amazon si trovano le periferiche Razer in offerta per effetto della Razer Week.

Mouse Razer

Cominciamo con i mouse: queste sono le versioni rinnovate di due mouse gaming che hanno fatto la storia della loro categoria. Sia il DeathAdder V2 che il Viper offrono la classica ergonomia aggressiva di casa Razer, con la parte superiore sapientemente incavata per favorire la presa e la stabilità.

Tra le caratteristiche peculiari del DeathAdder V2 troviamo il sensore ottico super preciso da 20.000 dpi e il cavo Speedflex. Quest'ultimo è molto importante, e non solo perché è intrecciato, ma anche e soprattutto per la flessibilità che riesce a offrire. Giocare con un mouse talmente compatto, con un cavo così versatile, dà quasi la sensazione di giocare con una periferica wireless, con tutti i vantaggi del caso.

Il nuovo Razer Viper, invece, è un mouse con un design minimalistico indirizzato ai pro player e ai giocatori più impegnati, che si contraddistingue per la sua forma ergonomica, i suoi switch molto rapidi e il cavo, flessibile e facilmente orientabile anche durante le sessioni di gioco più impegnative.

Gli switch basati su sensori ottici, in particolare, sono elemento distintivo delle periferiche Razer, adottati anche sulle tastiere oltre che nei mouse come Razer Viper. I tasti Opto-Meccanici Razer sono, infatti, dotati di un sensore ottico all'interno del tasto. Alla pressione del tasto, il segnale luminoso attiva un ricevitore che attua immediatamente il comando del tasto, e invia al computer il segnale corrispondente per l'esecuzione dell'azione desiderata. Questa impostazione si contrappone alla struttura classica dove l'attuazione dipende dal contatto tra due parti metalliche. Ne abbiamo parlato nella recensione.

Cuffie Razer

Diverse cuffie per giocatori fanno parte della Razer Week. In particolare, quelle della famiglia Kraken, punto di riferimento per Razer in questa categoria. Queste cuffie cablate offrono audio posizionale di qualità e accurato tramite Virtual Surround 7.1, microfono cardiode pieghevole per comunicazioni con qualità da broadcasting e design ergonomico e leggero. La versione Tournament Edition, in aggiunta, ha il controllo audio separato tramite box. Quest'ultimo integra un controller audio che permette di abilitare il THX Spatial Audio, il quale è molto utile in ambito gaming perché riesce a declinare il suono in base alla fisica di gioco e all'effettiva conformazione degli ambienti e di gestire anche i suoni che provengono dall'alto e dal basso. Tutte le cuffie Razer, inoltre, sono compatibili con le console, e le sfruttano al meglio, oltre che con il PC.

Molto interessanti anche le earbuds True Wireless Razer Hammerhead, che portano nel contesto gaming tutti i vantaggi tipici delle True Wireless, come maggiore praticità e comfort, con la possibilità di estendere le sessioni di gioco senza fastidi. Questi bellissimi auricolari offrono latenza bassa o nulla, design resistente all'acqua, Driver da 13 mm e si connettono al sistema di gioco tramite l'affidabile protocollo Bluetooth 5.0.

Tastiere Razer

Le tastiere a membrana Razer Cynosa sono l'ideale per chi predilige una via di mezzo tra le peculiarità delle tastiere meccaniche e quelle più tradizionali a membrana. Se una tastiera meccanica può essere l'ideale per il gaming, può diventare fastidiosa nella digitazione. Ciò non capita con le affidabili Cynosa, che comunque mantengono l'integrazione in Synapse, l'elevato livello di personalizzazione e l'accattivante illuminazione RGB.

La Huntsman è invece dotata degli Opto-Mechanical Switch. Grazie alla tecnologia ottica, un fascio di luce a infrarossi all’interno di ogni switch identifica in modo preciso l’attuazione quando si preme un tasto. Un punto di attuazione di 1,5 mm permette al Razer Opto-Mechanical Switch di agire il 30 percento più velocemente rispetto agli switch meccanici tradizionali.

Gamepad Razer

Razer Raiju Ultimate Edition è l'acclamato controller da gioco di casa Razer, collegabile sia con il cavo che in modalità wireless, al PC e alle console PlayStation. È dotato di pulsanti azione mecha-tattili Razer che offrono una combinazione di sensazione morbida al tatto e risposta tattile decisa.

Microfono per streaming Razer

Razer ha pensato anche agli appassionati di streaming, con Razer Seiren Emote, un microfono a condensatore cardioide capace di esprimere i sentimenti. Al cuore del Seiren Emote, infatti, c’è il display di emoticon a LED 8 bit capace di visualizzare emoticon reattive allo streaming che si sincronizzano con le emote, gli avvisi e i riconoscimenti del tuo pubblico.

Mouse pad Razer

Chiudiamo con gli apprezzatissimi mouse pad della famiglia Razer Gigantus, disponibili in tutte le dimensioni. In tessuto in microtrama garantiscono stabilità e precisione, mantenendo al tempo stesso in ordine la scrivania. Una sottolineatura merita senz'altro il Gigantus in versione brandizzata Star Wars con tanto di assaltatori!