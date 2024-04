Razer Viper Ultimate: un mouse perfetto per il gaming, con sensore da 20.000 dpi, e wireless, scende da 169 a 99 euro. Occhio agli altri mouse interessanti ora

Segnaliamo una gran bell'offerta a proposito del mouse per giocatori Razer Viper Ultimate. Questa è la versione con dock per la ricarica. Notate che le caratteristiche salienti di questa periferica sono il sensore super preciso da ben 20.000 dpi e il peso, di soli 74 grammi, in modo da poter gestire il mouse con grande agilità e precisione. Perfetto per il gaming più impegnato e per gli eSport. Si tratta proprio di un'ottima offerta, se si considera che normalmente questo mouse+dock station costa oltre 130 euro .

Queste sono le versioni rinnovate di due mouse gaming che hanno fatto la storia della loro categoria. Sia il DeathAdder V2 che il Viper offrono la classica ergonomia aggressiva di casa Razer, con la parte superiore sapientemente incavata per favorire la presa e la stabilità.

Tra le caratteristiche peculiari del DeathAdder V2 troviamo il sensore ottico super preciso da 20.000 dpi e il cavo Speedflex. Quest'ultimo è molto importante, e non solo perché è intrecciato, ma anche e soprattutto per la flessibilità che riesce a offrire. Giocare con un mouse talmente compatto, con un cavo così versatile, dà quasi la sensazione di giocare con una periferica wireless, con tutti i vantaggi del caso.

Il nuovo Razer Viper, invece, è un mouse con un design minimalistico indirizzato ai pro player e ai giocatori più impegnati, che si contraddistingue per la sua forma ergonomica, i suoi switch molto rapidi e il cavo, flessibile e facilmente orientabile anche durante le sessioni di gioco più impegnative.

Gli switch basati su sensori ottici, in particolare, sono elemento distintivo delle periferiche Razer, adottati anche sulle tastiere oltre che nei mouse come Razer Viper. I tasti Opto-Meccanici Razer sono, infatti, dotati di un sensore ottico all'interno del tasto. Alla pressione del tasto, il segnale luminoso attiva un ricevitore che attua immediatamente il comando del tasto, e invia al computer il segnale corrispondente per l'esecuzione dell'azione desiderata. Questa impostazione si contrappone alla struttura classica dove l'attuazione dipende dal contatto tra due parti metalliche. Ne abbiamo parlato nella recensione.

Ottimo ribasso di prezzo e prezzo stracciato anche per Razer DeathAdder Essential (2021). Cablato, con buon sensore ottico ed esteticamente molto piacevole, con superficie che garantisce un ottimo grip e 5 pulsanti Hyperesponse con una durata fino a 10 milioni di click. Notevole che costi solo poco più di 20 euro . Razer Basilisk V3 è invece più impegnativo, con il sensore da ben 26.000 dpi e 11 pulsanti programmabili. Offre la rotella inclinabile Razer HyperScroll, ben 11 zone di illuminazione regolabili, ed è una soluzione cablata, con cavo flessibile.

Passando a Logitech, il G502 HERO è la versione moderna di uno dei mouse che hanno fatto la storia dei videogiochi, confermandosi un punto di riferimento nel gaming. Equipaggia un sensore ancora più performante, ovvero HERO 16K (High Rated Rated Optical). Il nuovo sensore è dotato di un obiettivo completamente nuovo e di un algoritmo aggiornato per un tracciamento preciso senza accelerazione, livellamento o filtraggio sull'intera gamma DPI.

Inoltre, è in grado di superare i 400 IPS, offrendo 16.000 DPI di tracciamento con alta precisione dei pixel. Logitech G502 è uno dei mouse da gioco più famosi al mondo, dotato di 11 pulsanti programmabili tramite Logitech Gaming Software (LGS), di memoria integrata, di cinque pesi da 3,6g regolabili e della tecnologia RGB LIGHTSYNC di Logitech G.

Ma uno dei più venduti in assoluto è Logitech G G203 LIGHTSYNC, imbattibile per peso e per le dimensioni ridotte, il che si sposa particolarmente bene con gli utenti che hanno mani piccole o che comunque preferiscono le periferiche compatte. Offre anche un sensore da 8.000 dpi che risponde con precisione a tutti i movimenti e consente di personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità desiderata con il software per gaming Logitech G Hub. Si può scegliere fra 5 livelli DPI passando facilmente dall'uno all'altro, anche in-game.

Infine, sempre in offerta anche HyperX Pulsefire Haste. Anche questo ultraleggero grazie alla struttura a nido d'ape, studiata appositamente per ridurre al minimo il peso. Basato sull'ottimo Sensore Pixart 3335 che garantisce una precisione di 16.000 dpi con accelerazione di 450 IPS / 40G.