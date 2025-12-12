Razer svela BoomSlang 20th Anniversary, una riedizione dello storico mouse da gaming

Il nuovo Razer BoomSlang 20th Anniversary è un mouse da gaming in edizione speciale che celebra i 20 anni dal lancio del primo storico mouse da gaming dell'azienda: sarà disponibile in tiratura limitata

Razer è uno dei brand di riferimento del settore degli accessori per il gaming e può contare su tanti appassionati in tutto il mondo. L'azienda ha da poco annunciato un importante aggiornamento per la sua gamma con il debutto di una riedizione di Razer BoomSlang che rappresenta un vero e proprio omaggio al modello originale, lanciato 20 anni fa e che viene ancora oggi considerato come il primo mouse da gaming.

Il nuovo mouse del ventennale

Il nuovo Razer BoomSlang 20th Anniversary riprende lo stile del modello originale, aggiornando la scheda tecnica con gli switch ottici Razer Gen 4, il sensore ottico Focus Pro Gen 2 da 25.000 DPI, il supporto alla connettività wireless (con anche la Razer Mouse Dock Pro per la ricarica senza fili) e la compatibilità con Chrome RGB.

Il mouse è ambidestro, ed è dotato di otto tasti secondari programmabili. Oltre a un dispositivo per appassionati e collezionisti, il nuovo modello è anche un vero e proprio mouse da gaming in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Il nuovo mouse di Razer sarà una limited edition e sarà realizzato in un totale di 1.337 esemplari, con una distribuzione prevista a livello globale. Di conseguenza, il modello potrà essere acquistato anche in Italia, anche se non sarà facile assicurarsi la possibilità di acquistare un esemplare dell'edizione speciale del mouse Razer.

Al momento, l'azienda non ha comunicato alcun dettaglio in merito al prezzo e alla data di disponibilità del mouse. Raggiungendo il sito di Razer, però, potete registrarvi per ricevere una mail quando saranno disponibili nuove informazioni.