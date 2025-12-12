Razer svela BoomSlang 20th Anniversary, una riedizione dello storico mouse da gaming

Razer svela BoomSlang 20th Anniversary, una riedizione dello storico mouse da gaming

Il nuovo Razer BoomSlang 20th Anniversary è un mouse da gaming in edizione speciale che celebra i 20 anni dal lancio del primo storico mouse da gaming dell'azienda: sarà disponibile in tiratura limitata

di pubblicata il , alle 06:21 nel canale Periferiche
Razer
 

Razer è uno dei brand di riferimento del settore degli accessori per il gaming e può contare su tanti appassionati in tutto il mondo. L'azienda ha da poco annunciato un importante aggiornamento per la sua gamma con il debutto di una riedizione di Razer BoomSlang che rappresenta un vero e proprio omaggio al modello originale, lanciato 20 anni fa e che viene ancora oggi considerato come il primo mouse da gaming.

Il nuovo mouse del ventennale

Il nuovo Razer BoomSlang 20th Anniversary riprende lo stile del modello originale, aggiornando la scheda tecnica con gli switch ottici Razer Gen 4, il sensore ottico Focus Pro Gen 2 da 25.000 DPI, il supporto alla connettività wireless (con anche la Razer Mouse Dock Pro per la ricarica senza fili) e la compatibilità con Chrome RGB.

mouse razer

Il mouse è ambidestro, ed è dotato di otto tasti secondari programmabili. Oltre a un dispositivo per appassionati e collezionisti, il nuovo modello è anche un vero e proprio mouse da gaming in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Il nuovo mouse di Razer sarà una limited edition e sarà realizzato in un totale di 1.337 esemplari, con una distribuzione prevista a livello globale. Di conseguenza, il modello potrà essere acquistato anche in Italia, anche se non sarà facile assicurarsi la possibilità di acquistare un esemplare dell'edizione speciale del mouse Razer.

Al momento, l'azienda non ha comunicato alcun dettaglio in merito al prezzo e alla data di disponibilità del mouse. Raggiungendo il sito di Razer, però, potete registrarvi per ricevere una mail quando saranno disponibili nuove informazioni.

I migliori sconti su Amazon oggi
-22%

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento

1149.00 899.00 Compra ora
-22%

origimagic C4 Mini PC,con Ryzen 5 3550H Processor(fino a 3,7GHz) Light Gaming PC,16GB RAM,512GB SSD,Supporto Triple Display,USB3.2/Doppia Ethernet/Wi-Fi5/BT 5.0,Mini Desktop per Ufficio Domestico

229.00 Compra ora
-37%

XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC,60Hz con 120Hz Game Boost Mode, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

569.00 359.00 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^