Razer Panthera Evo: nuovo Arcade Stick ora disponibile all'acquisto

Svelato a Evo 2018, l'importante evento dedicato al genere picchiaduro, Razer Panthera Evo è il nuovo innesto nella famiglia di controller arcade di alta qualità di Razer a supporto della Fighting Game Community (FGC).

Razer Panthera Evo è un’evoluzione del noto stick Razer Panthera e dispone degli apprezzati Razer Mechanical Switch. È stato poi rivisto il design del case e ci sarà un jack per le cuffie compatibile con PS4. Panthera Evo è interamente “moddabile” come il suo predecessore e, assecondando il feedback dei fan, l'artwork è intercambiabile. Abbiamo layout Vewlix a 8 pulsanti e leva Sanwa, con un cavo da 3 metri.

Questi switch si contraddistinguono per una capacità nominale di 30 milioni di attivazioni. Il nuovo stick è stato sottoposto a rigorosi test e perfezionato per l’utilizzo in competizione da alcuni tra i migliori atleti di esport del mondo, nonché da figure di spicco della community, inclusi Xian Ho Kun del Team Razer e Kenny Omega.

Razer Panthera Evo può essere acquistato da novembre al prezzo di €199,99.