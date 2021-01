Razer Naga X, arriva la nuova versione del mouse pensato per gli MMO

Ancora con la griglia laterale che ha reso celebre la famiglia Razer Naga, ma con un peso sensibilmente più leggero. Queste le due caratteristiche principali del nuovo Razer Naga X, appena annunciato. Parliamo di un'apprezzata famiglia di mouse che ha visto in passato Naga, Naga Trinity e Naga Pro.

Il nuovo Razer Naga X riproduce il Razer Naga tanto apprezzato dagli appassionati di MMO, in un fattore forma più leggero

Razer Naga X è pensato appositamente per gli appassionati di MMO, che devono gestire una moltitudine di comandi nella maniera più accessibile e funzionale possibile. A tal scopo, dispone di 16 pulsanti programmabili posizionati in modo ergonomico per un accesso rapido. È possibile assegnare ogni pulsante ad azioni di base come il lancio di incantesimi o a funzionalità avanzate, come le macro che combinano molteplici tasti di comando. Inoltre, tramite la modalità Razer HyperShift, si attiva una serie completa di assegnazioni di tasti secondari semplicemente premendo il tasto HyperShift.

Razer Naga X pesa solo 85 grammi, che lo rendono il mouse più leggero mai realizzato nella famiglia. È stato aggiornato con i Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione, utilizzati negli ultimi mouse top di gamma dell’azienda.

Equipaggia il Razer 5G Advanced Optical Sensor ed è dotato di cavo Razer Speedflex per la maggiore flessibilità possibile sulla superficie di appoggio e di piedini in 100% PTFE per garantire la scorrevolezza. Razer Naga X dispone, inoltre, di una memoria di archiviazione “on-board” che consente ai gamer di accedere facilmente alle impostazioni personali, comprese quelle di mappatura dei tasti “on the go”. Supporta la tecnologia Razer Chroma RGB per una personalizzazione completa. Il nuovo mouse Razer viene venduto a €89,99, mentre per altri dettagli vi rimandiamo al sito di Razer.

