Razer, le novità presentate al CES 2024: da Project Esther ai nuovi laptop gaming Blade

Tra i produttori presenti al CES 2024 c'è anche Razer, che in occasione dello showcase di Las Vegas ha presentato una nuova serie di prodotti. Troviamo quindi i nuovi laptop della famiglia Blade, ma anche una nuova sedia da gaming - la Iskur V2 - e persino un dock USB-C portatile. C'è poi il debutto di Sensa HD Haptics, tecnologia che viene mostrata attraverso il concept Project Esther, il primo cuscino gaming con feedback aptico 'HD' al mondo.

Razer ha inoltre svelato nuovi aggiornamenti in ambito software, come il rinnovato Razer Synapse e Axon Create, integrazione di Razer Axon che utilizza l'IA per generare sfondi ad alta risoluzione. L'azienda guidata da Min-Liang Tan coglie la palla al balzo per rinnovare il suo impegno verso un futuro sostenibile, annunciando di aver sperimentato l'uso di materiali riciclati nella fabbricazione dei suoi prodotti. Scopriamo dunque tutte le novità presentate da Razer.

Razer Sensa HD Haptics: ecco Project Esther

La novità più interessante riguarda sicuramnete Project Esther, concept che integra l'innovativa tecnologia Sensa HD Haptics brevettata dalla casa californiana.

"Razer Sensa HD Haptics eleva l’esperienza di gioco, rendendo meno netto il confine tra realtà fisica e mondo virtuale", così il produttore presenta la soluzione che offrirà un maggior coinvolgimento in fase di gioco. Project Esther è, di fatto, un cuscino che può essere poggiato sulla propria sedia da gaming o da ufficio per rendere 'palpabile' ogni azione in-game. Il sistema plug-and-play si compone di 16 attuatori aptici che possono ricreare "un vero senso di direzione, distanza e posizione nel gioco"; non manca la tecnologia HyperSpeed Wireless a bassa latenza.

Razer non ha fornito informazioni più dettagliate in merito alla data di lancio o al prezzo di vendita. In compenso, è possibile provare Project Esther visitando lo stand Razer al CES 2024.

Razer Blade: le novità della line-up 2024



Nel 2024 la famiglia di laptop Blade viene aggiornata con nuove dotazioni hardware e feature inedite che miglioreranno lievemente l'esperienza d'uso. Le configurazioni accoglieranno le CPU Ryzen di ultima generazione - sul Blade da 14" si passerà dal Ryzen 9 7940HS al Ryzen 9 8945HS - e conserveranno le stesse GPU RTX 4000 viste sui modelli del 2023.

I portatili della nuova line-up sono ora dotati di display Calman Verified, che assicurano quindi un'accuratezza dei colori e una fedeltà visiva di livello professionale. Viene inoltre introdotta l'illuminazione dinamica con Windows 11, la quale consente di sincronizzare i dispositivi Razer Chroma e altri device di terze parti compatibili. Infine, i laptop Blade accoglieranno la piena integrazione THX per un'esperienza audio ancora più coinvolgente.

Con i nuovi Blade viene estesa a 2 anni la garanzia della batteria, con la possibilità, in alcuni paesi, di usufruire del servizio RazerCare per ottenere una copertura di 3 anni.

Razer USB-C Dock: 11 porte per i laptop Blade e non solo

Tra le poche novità di cui conosciamo anche il prezzo di listino c'è Razer USB-C Dock, un dock portatile a 11 porte compatibile con portatili e desktop Windows e Mac.

Soluzione più economica dell'hub premium Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma, il nuovo dock in lega di alluminio è dotato di 4 porte USB-A, 2 USB-C, una singola porta Gigabit Ethernet, una HDMI, un jack audio combo da 3,5 mm - che può offrire un suono surround 7.1 - ed un pratico slot per schede SD/MicroSD UHS-I. Il dock supporta la ricarica da 85W per i laptop.

Razer ha annunciato che il dock USB-C è già disponibile all'acquisto sul suo sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati, anche se al momento il portale italiano del produttore non sembra essere stato aggiornato con le opzioni d'acquisto. In ogni caso, il prezzo consigliato equivale a 139,99€ (119,99$ nello shop statunitense di Razer).

Razer Iskur V2: "supporto lombare ineguagliabile"

La Razer Iskur è una delle sedie da gaming più adorate dai giocatori. L'avevamo consigliata in diverse occasioni e oggi viene aggiornata con un modello 'V2', il quale accoglie poche ma importanti novità, tra cui un aggiornamento del già apprezzato supporto lombare integrato.

Quest'ultimo è stato rivisitato con un sistema regolabile e adattivo '6D', progettato per conformarsi alla naturale curvatura della colonna vertebrale. "Questo meccanismo a molla non solo si adatta in tempo reale al peso e alla postura del corpo, ma consente anche una completa personalizzazione tramite le regolazioni integrate della curva lombare", spiega Razer. Ritroviamo i braccioli 4D, il rivestimento in pelle sintetica e i cuscini in schiuma ad alta densità.

Razer Iskur V2 è già disponibile all'acquisto. Il prezzo non è particolarmente accessibile, ma è senz'altro in linea con quelli proposti dalla concorrenza: 699,99€.

Razer Aether Monitor Light Bar

Le lampade da monitor sono sempre più popolari, un trend di cui Razer sembra perfettamente consapevole. Ecco dunque che, sempre al CES, viene presentata Aether Monitor Light Bar, ultimo componente della collezione Aether Gamer Room.

In maniera simile a quanto fatto da Logitech G con la sua Litra Beam LX, la nuova lampada di Razer è caratterizzata da una doppia illuminazione con LED frontali e posteriori. La feature di punta è l'elevatissimo indice di resa cromatica (CRI) di 95, che garantisce un'illuminazione vivida e naturale a 500 Lux su un'area di 60x30cm. Come c'era d'aspettarsi, il cuore pulsante di questo prodotto è Razer Chroma RGB: la lampada può offrire 16,8 milioni di colori e innumerevoli effetti luminosi, tutti regolabili dall'utente tramite il software Razer.

Anche Aether Monitor Light Bar è in esposizione presso lo stand Razer alla fiera di Las Vegas. Sarà disponibile da marzo 2024 al prezzo consigliato di 149,99€.

Razer aggiorna i suoi software

Come anticipatovi, le novità presentate da Razer al CES 2024 non riguardano solo i prodotti hardware ma anche i software del produttore americano. Ci sono importanti aggiornamenti per Razer Synapse: la suite viene rivisitata per offrire prestazioni superiori ed una maggiore stabilità, grazie ad un'architettura multi-thread rinnovata, un'interfaccia semplificata e opzioni inedite dedicate alla personalizzazione. Il 'nuovo' Synapse è ora disponibile in open beta.

Razer ha poi parlato di Axon Create: integrato in Razer Axon, utilizza l'intelligenza artificiale per creare sfondi ad alta risoluzione, ottimizzabili in maniera automatica per adattarsi alla visualizzazione orizzontale. "L'intelligenza artificiale Chroma Generate, ampliata, consente ora agli utenti di applicare effetti Chroma RGB corrispondenti a qualsiasi immagine della vasta libreria di sfondi di Axon, creando un'esperienza visiva e luminosa sincronizzata".

Per quanto riguarda i prodotti Razer che usciranno nel 2024, e oltre, questi vedranno l'utilizzo di materiali riciclati in fase di produzione. Un traguardo che la compagnia californiana annuncia con grande orgoglio, rinnovando così il suo impegno verso un futuro sostenibile. Sono due i prodotti già disponibili fabbricati con materiali riciclati, ovvero il mouse Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed - che contiene il 40% di materiali riciclati - e la tastiera Razer Ornata V3 - ne contiene almeno il 20%. Entrambe le periferiche hanno soddisfatto i criteri richiesti per l'ottenimento del marchio UL 2809 ECOLOGO certificato da UL Solutions.

"I gamer di oggi vogliono innovazione e prestazioni, ma sono consapevoli dell'impatto che la plastica ha sul mondo", ha dichiarato Kenneth Ng, Sustainability Lead di Razer. "Utilizzando materiali riciclati nei nostri nuovi prodotti e operando per renderli sempre più riciclabili, stiamo ancora una volta mantenendo le promesse fatte e stiamo lavorando attivamente per migliorare la circolarità delle periferiche da gioco e ridurre l’impatto ambientale".