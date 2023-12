Razer Kaira Pro (-42%) e altre cuffie per giocatori a prezzi super scontati su Amazon

Normalmente costano più di 160 euro queste ottime Razer Kaira Pro. Parliamo di cuffie rivolte ai giocatori capaci di restituire una qualità dell'audio molto alta grazie a driver Razer Triforce in titanio da 50 mm. Inoltre, il microfono rimovibile supercardioide Razer Hyperclear da 9,9 mm respinge i rumori provenienti dai lati e da dietro, con un'ottima risposta a bassa frequenza e un bilanciamento perfetto tra il volume di gioco e quello della chat.

E, ancora, in queste cuffie è nascosto un secondo microfono in grado di funzionare senza il microfono cardioide HyperClear che risulta comodo mentre si è in viaggio, sia per giocare online che per rispondere alle chiamate. A disposizione dei giocatori anche 4 opzioni di equalizzazione, mentre si può passare al volo dall'una all'altra semplicemente premendo un pulsante. Grazie a un tessuto che non trattiene il calore, inoltre, le cuffie sono delicate sulle orecchie e la morbida fascia imbottita offre ancora più comfort durante le tue maratone di gioco.

Le cuffie da gaming 'ibride' EPOS H3 si distinguono dalla concorrenza per la capacità di connettersi a più dispositivi simultaneamente. In sostanza, è possibile utilizzare le H3 Hybrid per le sessioni di gioco su console o PC e, al tempo stesso, per chiacchierare con gli amici tramite Discord o rispondere alle chiamate in arrivo sul proprio smartphone. Una soluzione che garantisce la massima elasticità in fase di gioco, oltre alla compatibilità con la maggior parte delle piattaforme gaming e con qualsivoglia dispositivo Bluetooth. Qui la prova completa. Prezzo interessante ora anche per le EPOS H6Pro, scontate nei colori Verde e Nero.

Probabilmente il meglio per i giocatori: le cuffie Logitech G635 offrono prestazioni notevoli per quanto riguarda l'Audio Surround 7.1. Sono anche esteticamente accattivanti e semplici da configurare per ottenere il massimo a prescindere dal tipo di gioco.

Ottimo prezzo in particolare per le Logitech G435 LIGHTSPEED, difficilmente troverete altrettanta qualità in wireless a un prezzo così basso.