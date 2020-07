Razer Huntsman Mini, nuova tastiera ultracompatta con switch clicky e lineari ottici

Razer Huntsman Mini è la new entry nella famiglia Huntsman con fattore forma del 60%. La Huntsman Mini sarà disponibile nelle finiture Black e Mercury White, nelle due varianti di switch Purple “clicky” e lineari ottici Red.

La Huntsman Mini risponde alla crescente richiesta da parte della community di una tastiera gaming compatta e ad alte prestazioni. Le funzioni normalmente assegnate ai tasti dedicati su una tastiera a grandezza naturale sono presenti come funzioni secondarie, stampate sul lato di ogni singolo tasto. È possibile inoltre assegnarne altre, macro incluse, con Razer Hypershift presente in Synapse 3.

A meno di un anno dall’uscita degli switch lineari della Huntsman Tournament Edition, Razer ha sviluppato un Linear Optical Switch migliorato, che fa il suo debutto sulla Huntsman Mini. È dotato di smorzatori del suono in silicone che riducono significativamente il rumore garantendo un’acustica più silenziosa senza compromettere velocità o scorrevolezza.

I tasti Doubleshot in PBT, introdotti con la Huntsman Tournament Edition lo scorso settembre, sono più resistenti dei normali in ABS presenti su tastiere standard e resistono all’uso prolungato senza sbiadire. Razer ha anche investito per produrne in layout regionali nel corso dei prossimi mesi.

Huntsman Mini dispone di una fila inferiore standard compatibile con la maggior parte dei set di tasti. È inoltre possibile sfruttare la porta USB-C per connettere il cavo che l’utente ha a portata di mano.

Razer Huntsman Mini: prezzi e disponibilità

Clicky: 129.99€

Razer.com e rivenditori autorizzati – disponibile

Lineare: 139.99€

Razer.com e rivenditori autorizzati – agosto

Restando in casa Razer, non perdete il recente annuncio di Razer DeathAdder V2 Mini.