Razer BlackShark V2 X a 34,99: cuffie esports leggere e precise. Ecco perché a questo prezzo fanno davvero gola
Le cuffie da gioco Razer BlackShark V2 X scendono a 34,99 euro e propongono una scheda tecnica molto forte per la fascia economica: driver TriForce da 50 mm, microfono cardioide HyperClear, audio Surround 7.1, isolamento passivo del rumore e peso di soli 240 grammi. Una proposta molto convincente per chi cerca cuffie da gioco cablate compatibili con PC, console e dispositivi mobilidi Redazione pubblicata il 11 Giugno 2026, alle 13:33 nel canale Periferiche
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Razer BlackShark V2 X a 34,99 euro in Bianco e a 36,83 euro in Nero è una di quelle offerte che si fanno notare subito, perché porta in fascia economica caratteristiche che normalmente si associano a modelli più costosi. Il punto forte è il mix tra driver Razer TriForce da 50 mm, microfono cardioide HyperClear e audio Surround 7.1, un insieme che rende queste cuffie molto interessanti per chi gioca con continuità e vuole un vantaggio reale in ascolto e comunicazione.
Razer BlackShark V2 X - Cuffie da Gioco Esports Cablate Multipiattaperma (Driver TriForce da 50 mm, Microfono cardioide HyperClear, Audio Surround 7.1) Bianco79.99 34.99 Compra ora
Il sistema TriForce suddivide il driver in tre parti separate per gestire alti, medi e bassi in modo più pulito, così da offrire una resa più chiara e bilanciata rispetto alle classiche cuffie entry-level. Questo si traduce in alti più definiti, medi leggibili anche nelle fasi concitate e bassi più presenti senza perdere controllo, una caratteristica utile sia negli sparatutto competitivi sia nei giochi in cui il dettaglio sonoro aiuta a capire meglio la scena.
Altro elemento che fa la differenza è il microfono HyperClear con schema cardioide, pensato per catturare la voce con maggiore precisione e ridurre i rumori laterali e posteriori. La flessibilità del braccio facilita il posizionamento vicino alla bocca, mentre la cancellazione passiva del rumore aiuta a isolarsi dal resto dell'ambiente grazie ai padiglioni imbottiti che aderiscono bene all'orecchio. Per chi gioca in casa, in LAN o in ambienti condivisi, questo è un vantaggio molto importante.
Il comfort è un altro motivo per cui le BlackShark V2 X hanno senso a questo prezzo: con soli 240 grammi, fascia imbottita e cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle, la pressione sulla testa resta contenuta anche durante sessioni lunghe. A questo si aggiunge una compatibilità multipiattaforma tramite jack da 3,5 mm, quindi PC, Mac,console, Nintendo Switch e dispositivi mobili restano tutti coperti con un solo paio di cuffie.
Il valore dell'offerta sta proprio qui: le Razer BlackShark V2 X non puntano su funzioni superflue, ma su elementi che contano davvero nel gaming competitivo, cioè audio posizionale, voce pulita, comfort e versatilità. A 34,99 euro e 36,83 euro, il rapporto tra prezzo e dotazione tecnica è molto forte, soprattutto per chi cerca cuffie da gioco cablate affidabili e leggere senza salire di fascia. Considerando anche l'affidabilità e la resa tipica dei prodotti Razer, si tratta di un'offerta da valutare attentamente. Si verifichi anche quanto costano queste stesse cuffie sugli store rivali di Amazon.