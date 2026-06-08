Questo LG UltraGear OLED da 27'' a 369 fa tremare il mercato: 27" QHD, 240Hz e 0,03ms per il monitor gaming che punta tutto sulla velocità

Ecco un monitor gaming all'avanguardia con pannello OLED da 27 pollici, risoluzione QHD, refresh a 240Hz e risposta da 0,03ms, insieme a G-Sync, FreeSync Premium Pro, VRR e HDR 400 True Black. Il prezzo di 369 lo rende una proposta molto aggressiva per chi cerca fluidità estrema, neri profondi e connettività completa

LG UltraGear OLED 27GX704A si posiziona tra i monitor gaming più interessanti della fascia alta grazie a un pannello OLED da 27 pollici con risoluzione QHD 2560x1440 pixel, refresh rate 240Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG). Le specifiche ufficiali LG indicano inoltre supporto a G-Sync, FreeSync Premium Pro, VRR e certificazione DisplayHDR True Black 400, elementi pensati per una resa fluida e ad alto contrasto nei giochi competitivi e nei titoli più scenografici.

Il pannello OLED sfrutta pixel autoilluminanti, una soluzione che consente neri profondi e colori molto saturi, mentre il formato QHD su 27 pollici mantiene un buon equilibrio tra definizione e carico di lavoro per la scheda video. Sul piano del movimento, il refresh a 240Hz e la risposta da 0,03ms puntano a ridurre sfocatura e ritardi percepiti, un vantaggio evidente negli sparatutto, nei MOBA e negli eSport.

La dotazione di connessioni include HDMI 2.1, DisplayPort, hub USB e uscita AUX, così da coprire sia PC sia console di ultima generazione. Presente anche uno stand regolabile con altezza, inclinazione, orientamento e rotazione, una caratteristica utile per adattare il monitor alla postazione e alle sessioni più lunghe.

Il prezzo di 369 lo rende particolarmente competitivo rispetto ad altri OLED da 27 pollici con refresh elevato, soprattutto se si considera le funzioni dedicate alla sincronizzazione adattiva e la presenza di HDR True Black. Parliamo di un pannello, infatti, capace di restituire colori brillanti, neri profondi e assenza di ghosting visibile, con un giudizio molto favorevole sul rapporto tra qualità dellimmagine e costo.

Inoltre, va considerato che la natura OLED di questo pannello è particolarmente congeniale per il gaming. La bassa latenza, infatti, consente di godere di immagini stabili e nitide, anche in presenza di rapidi movimenti. Il tutto a fronte di un'ottima qualità dell'immagine. Tutti aspetti che stanno rendendo rapidamente l'OLED uno standard nel panorama gaming.