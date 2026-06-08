Questo LG UltraGear OLED da 27'' a 369 fa tremare il mercato: 27" QHD, 240Hz e 0,03ms per il monitor gaming che punta tutto sulla velocità
Ecco un monitor gaming all'avanguardia con pannello OLED da 27 pollici, risoluzione QHD, refresh a 240Hz e risposta da 0,03ms, insieme a G-Sync, FreeSync Premium Pro, VRR e HDR 400 True Black. Il prezzo di 369 lo rende una proposta molto aggressiva per chi cerca fluidità estrema, neri profondi e connettività completadi Redazione pubblicata il 08 Giugno 2026, alle 08:52 nel canale Periferiche
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LG UltraGear OLED 27GX704A si posiziona tra i monitor gaming più interessanti della fascia alta grazie a un pannello OLED da 27 pollici con risoluzione QHD 2560x1440 pixel, refresh rate 240Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG). Le specifiche ufficiali LG indicano inoltre supporto a G-Sync, FreeSync Premium Pro, VRR e certificazione DisplayHDR True Black 400, elementi pensati per una resa fluida e ad alto contrasto nei giochi competitivi e nei titoli più scenografici.
Il pannello OLED sfrutta pixel autoilluminanti, una soluzione che consente neri profondi e colori molto saturi, mentre il formato QHD su 27 pollici mantiene un buon equilibrio tra definizione e carico di lavoro per la scheda video. Sul piano del movimento, il refresh a 240Hz e la risposta da 0,03ms puntano a ridurre sfocatura e ritardi percepiti, un vantaggio evidente negli sparatutto, nei MOBA e negli eSport.
La dotazione di connessioni include HDMI 2.1, DisplayPort, hub USB e uscita AUX, così da coprire sia PC sia console di ultima generazione. Presente anche uno stand regolabile con altezza, inclinazione, orientamento e rotazione, una caratteristica utile per adattare il monitor alla postazione e alle sessioni più lunghe.
Il prezzo di 369 lo rende particolarmente competitivo rispetto ad altri OLED da 27 pollici con refresh elevato, soprattutto se si considera le funzioni dedicate alla sincronizzazione adattiva e la presenza di HDR True Black. Parliamo di un pannello, infatti, capace di restituire colori brillanti, neri profondi e assenza di ghosting visibile, con un giudizio molto favorevole sul rapporto tra qualità dellimmagine e costo.
Inoltre, va considerato che la natura OLED di questo pannello è particolarmente congeniale per il gaming. La bassa latenza, infatti, consente di godere di immagini stabili e nitide, anche in presenza di rapidi movimenti. Il tutto a fronte di un'ottima qualità dell'immagine. Tutti aspetti che stanno rendendo rapidamente l'OLED uno standard nel panorama gaming.