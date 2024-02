Queste cuffie di qualità Razer Kaira X con Driver TriForce da 50 mm e Microfono Cardioide HyperClear costano meno di 30 euro

Offerte a un prezzo vantaggioso di soli 28,99 euro , che riguarda i colori rosso, blu e verde, queste cuffie si distinguono per il loro design ergonomico e per le funzionalità avanzate. Il cavo in tessuto anti-groviglio e il jack con contatti dorati garantiscono una connettività affidabile e duratura.

Una delle caratteristiche più apprezzate delle cuffie Razer Kaira X è il loro comfort anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Gli utenti che hanno scritto delle recensioni riportano di poter indossare le cuffie ininterrottamente per quattro ore senza avvertire arrossamenti o sudorazione alle orecchie, mentre la leggerezza sulla testa rende praticamente impercettibile il loro peso.

L'isolamento acustico di queste cuffie è semplicemente eccezionale: gli utenti confermano di non percepire neanche i rumori più esterni, offrendo un'esperienza di gioco totalmente immersiva. Inoltre, l'audio è di altissima qualità, e registrando le cuffie sul sito del produttore, si ottiene un codice per scaricare e attivare il software per PC per la gestione dell'audio 7.1.

Ma le caratteristiche di eccellenza delle Razer Kaira X non finiscono qui: il microfono, di altissima qualità, è in grado di isolare la voce dell'utilizzatore, eliminando qualsiasi rumore di fondo fino a una distanza di oltre 30 centimetri. Inoltre, il microfono può essere facilmente disattivato tramite un comodo tasto sul padiglione sinistro, insieme alla rotellina per regolare il volume.

Compatibili con una vasta gamma di piattaforme, tra cui PC, Mac, Nintendo Switch e dispositivi mobili, le Razer Kaira X offrono un audio di gioco straordinario su diverse configurazioni. Gli altoparlanti in titanio da 50 mm Razer TriForce regolano separatamente i suoni alti, medi e bassi, garantendo un suono chiaro e potente.