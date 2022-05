QD-OLED: anche MSI è del gruppo con il monitor MEG 342C QD OLED

La tecnologia QD-OLED è sicuramente tra i trend del 2022 e non solo nel mercato dei televisori, Samsung Display ha infatti creato un pannello da 34 pollici che sta trovando molti riscontri positivi tra i produttori di monitor. A Samsung e Dell si aggiunge ora anche MSI, con il suo nuovo MEG 342C QD-OLED.

Lo ricordiamo, la tecnologia QD-OLED unisce uno strato emettitore basato su materiali organici (in questo caso con spettro nella regione del blu) e strati di conversione della luce basati sui nanomateriali per i subpixel rosso e verde.

Come abbiamo visto nel primo contatto con i TV Sony Bravia A95K, i nuovi pannelli QD OLED riescono a unire elevati livelli di luminanza a un gamut molto esteso, con grande luminosità anche alle massime saturazioni.

I dati dichiarati da MSI per il suo nuovo monitor sono in linea con queste caratteristiche e parlano di copertura al 99,3% dello spazio colore DCI-P3, 97,8% Adobe RGB e 139,1% sRGB. Il picco di luminanza, dovrebbe attestarsi sui 1000 nit. Altri dati dichiarati faranno invece ingolosire i videogiocatori, con tempi di risposta pari a 0,1 millisecondi e refresh rate che può spingersi fino a 175 Hz.

Siamo di fronte a un pannello da 34 pollici in formato 21:9, con curvatura di 1800R, con risoluzione 3440x1440 pixel pensato per un'esperienza di gioco immersiva. Al momento non è stato annunciato il prezzo, ma dovrebbe giocare nella stessa fascia del 'fratello' Alienware AW3223DW, che è arrivato sul mercato a 1.300$ di listino.