Pro-Ject A-1: la recensione del giradischi completamente automatico

Pro-Ject, società leader nel settore audio, ha lanciato quest'anno una nuova linea di giradischi completamente automatica. Il primo prodotto di questa gamma è Pro-Ject A-1, che abbiamo provato nella nostra redazione e a cui dedicheremo questa recensione.

L'obiettivo di Pro-Ject dal 1991 ad oggi è quello di portare il divertimento della musica HiFi Stereo a quante più persone possibile. L'arrivo della linea automat e del nuovo Pro-Ject A-1 racchiude perfettamente l'idea dell'azienda.

Il giradischi è realizzato a mano in Germania da una manifattura tradizionale, mentre anche il 98% dei singoli componenti sono sempre costruiti in Germania. Oltre al giradischi, in dotazione troviamo il cavo alimentazione e il coperchio di protezione. Inoltre, Pro-Ject A-1 dispone di un preamplificatore phono.

Pro-Ject A-1: automatico con trazione a cinghia

La peculiarità del prodotto è ovviamente quella di avere un avvio e un arresto completamente automatico, dove gli automatismi sono disinnestati e disaccoppiati nella fase di lettura del disco. Il telaio del giradischi è rigido e in legno mentre il braccio da 8,3" è in alluminio e fibra di carbonio con testina Ortofon OM10. Le velocità disponibili sono 33 o 45 giri con un motore pilotato elettronicamente e con trazione a cinghia per un suono più silenzioso e pulito.

L'A-1 è dotato di una levetta con scritto "start" e "stop" che serve a mettere in azione il giradischi. Quando il vinile viene posizionato sul piatto in alluminio smorzato, premendo il tasto start il braccio si alza in automatico e si posiziona precisamente sul solco per far partire il suono. Una volta finito, il braccio si alza e si riposiziona in maniera completamente automatica.

Qualità del suono e esperienza automatica

Pro-Ject afferma che il funzionamento automatico dei suoi modelli A1 e dei futuri modelli Automat beneficia anche dell'essere interamente meccanico, piuttosto che fare affidamento su un'elettronica aggiuntiva integrata, e non influisce sulle prestazioni durante la riproduzione dei dischi.

La tecnologia adottata permette di offrire un suono di alto livello assolutamente in linea con gli standard che Pro-Ject ci ha abituati. In corso di riproduzione gli automatismi vengono completamente eliminati dall’equazione e quindi non influiscono sulla resa tecnica.





Pro-Ject A-1: a chi è adatto?

Il mercato attuale dei giradischi è tornato a proporre molti modelli, dopo anni in cui gli apparecchi per riprodurre la musica da vinile avevano lasciato il passo a quelli digitali. Orientarsi potrebbe essere un'impresa non semplice, soprattutto per i più giovani.

Vediamo quindi questo giradischi Pro-Ject A-1 a chi può essere adatto. Innanzitutto a chi 'non ha la mano': ci pensa il sistema automatico a posizionare la puntina all'inizio del disco e ad appoggiarla sulla superficie del vinile, sollevandola a riproduzione terminata. D'altra parte richiede un po' di conoscenza del mondo del vinile, soprattutto per il posizionamento ben nascosto del commutatore che seleziona il tipo di uscita: adatta a un ingresso linea oppure a un ingresso phono. Quest'ultimo è nascosto sotto il piatto (vi si accede da una delle aperture quando il piatto e in certe posizioni) e non è uno di quei comandi intuitivi per l'utente del tipo 'lo attacco, smanetto un po' con gli interruttori e vedo se funziona'.

Questo switch, posizionamento a parte, amplia il pubblico raggiungibile dal prodotto, che non richiede per forza di essere connesso a un preamplificatore con stadio phono, selezionando la modalità ingresso di linea basta un qualsiasi amplificatore per per godere del suono emesso dal giradischi. Certo ne serve uno, oppure delle casse amplificate, a differenza dei giradischi super economici che spesso portano in dote casse integrate (anche se di discutibile qualità).

Questo modello, a differenza di molti altri sul mercato, anche dello stesso marchio, è privo della connettività Bluetooth e viene incontro quindi alle esigenze di quelli che si rifiutano di far passare il flusso analogico del vinile dalla conversione digitale (e viceversa) necessaria per inviare il suono alle casse in modalità wireless. In sintesi Pro-Ject A-1 è adatto a chi si vuole avvicinare in modo purista al mondo del vinile, ma vuole rendersi le cose un po' più semplici, sia nelle fasi di appoggio della testina, sia eliminando la necessità stringente di avere un preamplificatore stadio phono.

In conclusione, la scelta di acquistare un giradischi automatico ha sicuramente i suoi giustificabili motivi. In primo luogo la comodità e la funzionalità, successivamente l'utente non corre il rischio di causare danni al giradischi e soprattutto al vinile. D'altro canto si perde un po' quella magia e quel romanticismo che lega gli appassionati di musica in vinile.

Prezzo e disponibilità

Pro-Ject A-1 viene venduto ad un prezzo di listino di 399 euro, cifra che per qualità costruttiva e del suono è sicuramente corretta. Il giradischi è disponibile in Italia nella colorazione nera.