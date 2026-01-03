Prezzi a picco in 24 ore: due monitor top scendono all'improvviso su Amazon

Calo improvviso e consistente dei prezzi su Amazon per due monitor molto diversi ma entrambi di alto livello: Philips Evnia QHD da 170 Hz per il gaming e BenQ PV3200U 4K dedicato a creator e professionisti. Sconti netti registrati nelle ultime 24 ore, da cogliere al volo

Nelle ultime 24 ore Amazon ha applicato un taglio di prezzo significativo su due monitor molto apprezzati, uno pensato per il gaming ad alte prestazioni e l'altro per il video editing professionale. Due offerte che meritano attenzione, soprattutto perché il ribasso è recente e potrebbe non durare a lungo.

Il primo è Philips Evnia 27M1N5500ZA, un monitor gaming da 27 pollici QHD (2560x1440 pixel) che ora si trova a 239,02. Un prezzo particolarmente interessante considerando le specifiche: pannello Nano IPS, refresh rate fino a 170Hz e tempo di risposta 1 ms GTG, una combinazione ideale per il gioco competitivo.

Il supporto a FreeSync Premium riduce tearing e stuttering, mentre la certificazione HDR400 migliora la resa dei contenuti compatibili. Non mancano altoparlanti integrati, USB Hub e una connettività completa con HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e USB 3.2.

Ancora più marcato il posizionamento professionale del BenQ PV3200U, monitor da 32 pollici 4K UHD ora disponibile a 699 dopo un forte ribasso di prezzo nelle ultime 24 ore. È una soluzione pensata per video editor, fotografi e content creator che cercano precisione cromatica e affidabilità.

Il pannello garantisce, infatti, copertura degli spazi colore del 95% DCI-P3 e 100% Rec.709 e sRGB, con calibrazione in fabbrica e supporto software dedicato BenQ. La presenza di USB-C con Power Delivery fino a 65W lo rende perfetto per l'uso con notebook e Mac, mentre il sistema audio 2.1 integrato è un plus raro in questa categoria.

Completano il quadro il supporto ergonomico completamente regolabile e una qualità costruttiva pensata per l'uso professionale continuativo. A questo prezzo, il BenQ PV3200U diventa uno dei monitor 4K per editing più interessanti su Amazon.

Due cali di prezzo importanti, entrambi registrati nelle ultime ore: che si tratti di gaming fluido in QHD o di produzione video in 4K.