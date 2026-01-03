Prezzi a picco in 24 ore: due monitor top scendono all'improvviso su Amazon
Calo improvviso e consistente dei prezzi su Amazon per due monitor molto diversi ma entrambi di alto livello: Philips Evnia QHD da 170 Hz per il gaming e BenQ PV3200U 4K dedicato a creator e professionisti. Sconti netti registrati nelle ultime 24 ore, da cogliere al volodi Redazione pubblicata il 03 Gennaio 2026, alle 09:38 nel canale Periferiche
offerteAmazonscontiPhilipsEvniaBenQ
Nelle ultime 24 ore Amazon ha applicato un taglio di prezzo significativo su due monitor molto apprezzati, uno pensato per il gaming ad alte prestazioni e l'altro per il video editing professionale. Due offerte che meritano attenzione, soprattutto perché il ribasso è recente e potrebbe non durare a lungo.
Il primo è Philips Evnia 27M1N5500ZA, un monitor gaming da 27 pollici QHD (2560x1440 pixel) che ora si trova a 239,02. Un prezzo particolarmente interessante considerando le specifiche: pannello Nano IPS, refresh rate fino a 170Hz e tempo di risposta 1 ms GTG, una combinazione ideale per il gioco competitivo.
Il supporto a FreeSync Premium riduce tearing e stuttering, mentre la certificazione HDR400 migliora la resa dei contenuti compatibili. Non mancano altoparlanti integrati, USB Hub e una connettività completa con HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e USB 3.2.
Ancora più marcato il posizionamento professionale del BenQ PV3200U, monitor da 32 pollici 4K UHD ora disponibile a 699 dopo un forte ribasso di prezzo nelle ultime 24 ore. È una soluzione pensata per video editor, fotografi e content creator che cercano precisione cromatica e affidabilità.
Il pannello garantisce, infatti, copertura degli spazi colore del 95% DCI-P3 e 100% Rec.709 e sRGB, con calibrazione in fabbrica e supporto software dedicato BenQ. La presenza di USB-C con Power Delivery fino a 65W lo rende perfetto per l'uso con notebook e Mac, mentre il sistema audio 2.1 integrato è un plus raro in questa categoria.
Completano il quadro il supporto ergonomico completamente regolabile e una qualità costruttiva pensata per l'uso professionale continuativo. A questo prezzo, il BenQ PV3200U diventa uno dei monitor 4K per editing più interessanti su Amazon.
Due cali di prezzo importanti, entrambi registrati nelle ultime ore: che si tratti di gaming fluido in QHD o di produzione video in 4K.