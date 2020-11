Porsche Design e AOC AGON svelano PD27, un monitor tutto prestazioni e stile

AOC e Porsche Design espandono la collaborazione portandola nel mondo del gaming, più segnatamente con la gamma AGON. Il primo frutto di questa cooperazione è il PD27, un monitor da 27 pollici basato su un pannello VA con risoluzione WQHD, refresh rate fino a 240 Hz e una curvatura 1000R per migliorare l'immersione nei contenuti.

Completano le caratteristiche la certificazione VESA DisplayHDR 400, la luminosità di 550 nit, il tempo di risposta di 1 ms GtG e quello MPRT di 0,5 ms, senza dimenticare che si tratta di un monitor AMD FreeSync Premium Pro, quindi in grado di sincronizzare il refresh rate con il frame rate prodotto dalla scheda video per un'immagine senza stuttering e/o altri artefatti come il tearing.

Il Porsche Design AOC AGON PD27 è dotato di altoparlanti stereo da 5W con suono DTS, un hub USB 3.2 a quattro porte, due HDMI 2.0 e due DisplayPort 1.4. Il design di questo nuovo monitor è stato premiato con il Red Dot Award 2020 ancora prima del lancio ufficiale e il suo stile si riassume in una base color argento a forma di roll-bar di un'auto da corsa. Impreziosisce il tutto la possibilità di proiettare i loghi sul tavolo in diversi colori e l'illuminazione nella parte posteriore del display.

Il PD27 è accompagnato da una tastiera wireless (IR) per accedere rapidamente alle impostazioni del monitor o ai preset di gioco e sarà disponibile da metà novembre nei negozi Porsche Design selezionati, presso i rivenditori specializzati, negozi online selezionati e online su porsche-design.com a un prezzo consigliato di 799 euro decisamente elevato, e che certamente non lo farà entrare nella nostra guida all'acquisto del monitor gaming.