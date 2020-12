Pimax, nuova versione 5K Super del noto visore VR, con refresh rate di 180 Hz

Pimax ha annunciato la disponibilità del nuovo Pimax 5K Super, una versione aggiornata del popolare Pimax 5K Plus con diverse nuove caratteristiche. A partire da un refresh rate particolarmente elevato, di 180 Hz, disponibile in modalità sperimentale, mentre il dispositivo di default è impostato a 160 Hz.

Pimax introduce anche una nuova strap audio modulare (MAS), pensata per aumentare il comfort e consentire sessioni di gioco dalla durata più lunga. La nuova versione, inoltre, ripropone le peculiarità del modello precedente, come l'iconico case, la protezione per il naso, il sistema di alloggiamento rinforzato e il software Pimax VR.

Sistema di tracciamento Steam VR "Lighthouse"

Pimax 5K Super si basa sulla tecnologia di tracciamento "Lighthouse" di Valve presente in Steam VR 1.0 e 2.0 che permette il tracciamento dei movimenti dell'utente su spazi di ampie dimensioni, fino a 10 m x 10 m. La tecnologia garantisce prestazioni di tracciamento affidabili e coerenza, e questo vale anche per quei momenti in cui i controller si trovano in basso, vicino al visore o dietro la testa dell'utente.

Pimax VR Experience

Pimax VR Experience, invece, riduce i tempi di configurazione e messa a punto del sistema, applica automaticamente tutte le ottimizzazioni VR richieste dal visore Pimax e consente l'esecuzione di software VR da qualsiasi piattaforma.

Come dicevamo, i visori Pimax hanno saputo conquistarsi il favore degli appassionati per la loro versatilità in termini di campo visivo e frequenza di aggiornamento del display. Il 5K Super offre all'utente la possibilità di configurare entrambi gli aspetti, scegliendo tra diverse opzioni a sua disposizione. Questo tipo di flessibilità consente la migliore esperienza possibile con tutti i contenuti VR oggi disponibili, dai film fino ai videogiochi più frenetici.

Pimax 5K Plus e Pimax 8K Plus

Con la sigla Super, Pimax identifica principalmente l'elevato refresh rate, ma il top di gamma della sua proposta, per quanto riguarda il campo visivo e la risoluzione, è Pimax 8K Plus, già in commercio. Questo usa, infatti, due pannelli da 3840x2160 pixel, con campo visivo di 200° (2560x1440p per il 5K), garantendo maggiore fedeltà per le immagini in VR e riducendo gli effetti del motion sickness. Vision 8K Plus può funzionare a pieno formato a 90Hz e fornire 110Hz in modalità sperimentale.