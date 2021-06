Philips Momentum Design for Xbox, primo monitor dedicato al console gaming su Xbox

Philips Momentum Designed for Xbox è un monitor dedicato al console gaming con supporto completo alle nuove specifiche HDMI 2.1, risoluzione 4K e refresh rate di 120 Hz. Il monitor è disponibile come modello da 55" (139,7 cm).

A differenza dei televisori, i monitor di gioco Philips Momentum sono costruiti appositamente concentrandosi su bassa latenza e basso input lag. Il flagship monitor Philips Momentum (559M1RYV) include una soundbar appositamente progettata dagli ingegneri di Bowers & Wilkins, che completa l'esperienza dell’utente finale. La diagonale del monitor è di ben 55 pollici.

Il monitor, inoltre, offre il supporto HDR con DisplayHDR 1000, frequenza di aggiornamento variabile per un gioco fluido, e una modalità di gioco Always Low Latency. A disposizione dei giocatori, inoltre, anche una modalità Xbox Game che punta a offrire una qualità dell'immagine appositamente sintonizzata per Xbox. Per questo monitor c’è stata una stretta collaborazione, numerosi test e convalide tra gli ingegneri di Microsoft e TPV, al fine di garantire la perfetta compatibilità.

Questo è solo il primo passo per la nuova linea gaming Designed for Xbox: altri modelli verranno annunciati nei mesi successivi. Nel frattempo, il nuovo Philips Momentum 559M1RYV arriverà in commercio nel corso del mese di agosto al prezzo di €1399.