Philips Evnia OLED 32'' è un monitor 4K 240 Hz al suo prezzo minimo storico, lo stesso del Black Friday

Si tratta di uno dei monitor gaming OLED 4K più avanzati sul mercato, e torna oggi al prezzo del Black Friday: solo 749, minimo storico assoluto. Una macchina da guerra per chi vuole il massimo in fluidità, contrasto e reattività

Amazon rimette in offerta PHILIPS Evnia 32M2N8900AM, un monitor gaming OLED 4K da 32 pollici tra i più completi attualmente in circolazione. Oggi torna al suo prezzo minimo storico, identico a quello del Black Friday: soltanto 749.

Questo Evnia offre un pannello OLED UHD a risoluzione di 3840 × 2160 pixel con refresh rate a 240 Hz e tempo di risposta di appena 0,03 ms. Parliamo di specifiche che lo rendono ideale per chi vuole prestazioni competitive senza rinunciare alla perfezione visiva. Il contrasto infinito e i neri assoluti dell'OLED lo rendono eccellente sia per il gaming che per il content creation.

Presente anche la certificazione HDR400, ottima per film, giochi e contenuti ad alta gamma dinamica. Il monitor supporta FreeSync Premium Pro e risulta anche G-Sync Compatible, per un gameplay fluido e privo di tearing su qualsiasi GPU moderna.

Inoltre, la dotazione porte è tra le più ricche della categoria:

2x HDMI 2.1 (perfetto anche per PS5 e Xbox Series X)

(perfetto anche per PS5 e Xbox Series X) 1x DisplayPort 1.4

1x USB-C con Power Delivery 65W per ricaricare notebook e dispositivi

per ricaricare notebook e dispositivi Hub USB integrato

Il tutto in un elegante chassis bianco, caratteristico della linea Evnia. Un monitor OLED 4K da 32" con 240 Hz, USB-C e piena compatibilità VRR a questo prezzo è difficilissimo da trovare: se volete un upgrade definitivo per il vostro setup gaming o da lavoro, e passare al pannello OLED, questa è una delle migliori occasioni dellanno.