Phanteks Evolv Series S2 a 99: il case silver black con look elegante che non fa salire il budget

Phanteks Evolv Series S2 arriva a 99 euro con una finitura silver black che dà al PC un'impronta pulita e più ricercata rispetto ai classici case da fascia economica. Un prezzo molto interessante per chi vuole un telaio dal design curato e una presenza più elegante, senza spendere troppo

Phanteks Evolv Series S2 a 99 euro si inserisce in quella fascia di prodotti che riesce a dare al PC un aspetto più ordinato e più premium senza richiedere un investimento elevato. La finitura silver black valorizza il telaio con un'estetica sobria ma ricercata, adatta sia a build da scrivania sia a configurazioni pensate per mettere in vista i componenti principali. Il prezzo lo rende interessante per chi cerca un case dal taglio più raffinato rispetto ai modelli entry-level più anonimi.

Il valore di una proposta come Evolv Series S2 non si misura solo sul lato estetico, perché un case ben scelto incide anche sulla percezione complessiva della configurazione. Un telaio con linee pulite, materiali curati e impostazione visiva coerente aiuta a dare ordine alla build e a far sembrare più "importante" anche un sistema non necessariamente costoso. In questa fascia, arrivare a 99 euro con un design così riconoscibile significa portare a casa un elemento che alza subito il livello del desktop.

Phanteks Evolv S2 punta su un'impostazione da mid-tower ATX pensata per configurazioni curate e ad alte prestazioni, con dimensioni pari a 455 x 230 x 525 mm e una struttura che privilegia la visione completa dellhardware. I pannelli in vetro temperato su tre lati trasformano il PC in una build a vista, mentre il supporto per schede madri E-ATX fino a 280 mm e per schede grafiche lunghe fino a 395 mm lo rende adatto anche a componenti di fascia alta.

La parte più interessante riguarda il raffreddamento, perché Evolv S2 arriva con 4 ventole M25 D-RGB preinstallate: tre collocate nella parte inferiore per l'aspirazione diretta verso la GPU e una posteriore per l'estrazione. La disposizione verticale del flusso d'aria, con tre ventole inferiori che immettono aria fresca e una ventola posteriore che espelle l'aria calda, aiuta a raffreddare in modo più efficace le configurazioni impegnative, mentre la compatibilità con radiatori fino a 360 mm nella parte superiore apre la strada anche a sistemi a liquido ben dimensionati.

Il case supporta inoltre dissipatori CPU alti fino a 175 mm, alimentatori lunghi fino a 210 mm e offre 7 slot PCI, con una dotazione che include anche connettività moderna come USB-C 3.2 Gen2x2, due porte USB 3.0 e jack audio combo. Dal punto di vista pratico, il layout interno è stato studiato per un cablaggio più ordinato e per configurazioni aggiornabili, mentre la possibilità di montare la GPU in verticale, con staffa opzionale, aggiunge un ulteriore margine scenico a una build già molto pulita.

Per chi cerca un case Phanteks dal forte impatto visivo ma anche con specifiche solide, Evolv S2 unisce estetica panoramica, raffreddamento curato e supporto ai componenti più ingombranti in ununica soluzione. La presenza di materiali come acciaio, vetro temperato e ABS, unita al peso di 10 kg, conferma una costruzione sostanziosa e orientata a build importanti, con spazio sufficiente per un PC di fascia alta che non voglia passare inosservato.

È il classico acquisto che migliora sia la scrivania sia la percezione della postazione, con un effetto più vicino a una build curata che a un semplice assemblaggio funzionale. Per chi cerca un case Phanteks, un brand che ha saputo ritagliarsi un posto in prima fila nel cuor e degli appassionati, questa offerta da 99 euro è decisamente interessante, anche perché parliamo proprio di un prezzo nazional popolare.