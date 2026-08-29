Periferiche gaming in offerta su Amazon: Logitech, Razer e non solo ai prezzi più interessanti

Amazon propone diverse offerte su mouse, cuffie, tastiere e kit desktop pensati per il gaming, con sconti che in alcuni casi superano il 50% rispetto al listino. La selezione comprende un mouse da esport di fascia alta, cuffie multipiattaforma, una tastiera meccanica full size, un mouse RGB entry-level e un kit tastiera-mouse pensato per la produttività multi-dispositivo

Le cinque periferiche rispondono a esigenze molto diverse. Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è la scelta più indicata per chi gioca a livello competitivo e cerca un mouse ultraleggero con sensore di fascia alta, mentre Razer BlackShark V2 X offre un ingresso economico nel mondo delle cuffie da esport grazie al prezzo più contenuto della selezione. Logitech G G413 SE si distingue per la costruzione in alluminio e i copritasti PBT, adatti a chi desidera una tastiera meccanica full size duratura nel tempo.

Logitech G G203 LIGHTSYNC resta l'opzione più accessibile per chi vuole un mouse RGB affidabile senza spendere molto, mentre Logitech MK850 si differenzia dagli altri prodotti perché non è pensato per il gaming: è piuttosto un kit desktop pensato per chi lavora su più dispositivi e cerca un sistema wireless comodo e personalizzabile per l'uso quotidiano in ufficio o a casa.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE scende a 74,79, rispetto ai 129,99 di listino. È il mouse gaming wireless più orientato alle prestazioni pure della selezione, sviluppato in collaborazione con giocatori professionisti di esport e pensato per chi non vuole scendere a compromessi tra reattività e peso del dispositivo.

Si basa sul sensore, capace di un tracciamento superiore a 888 IPS e una risoluzione fino a 44.000 DPI, con calibrazione precisa priva di smoothing, accelerazione o filtraggio quando abbinato al software Logitech G HUB. I cinque pulsanti utilizzano gli switch ibridi, una combinazione ottico-meccanica che garantisce un azionamento a bassissima latenza con un clic tattile e nitido.

La connettività wireless LIGHTSPEED a 2,4 GHz offre un polling rate di 1 kHz di default, espandibile fino a 8 kHz se si acquista separatamente il ricevitore PRO LIGHTSPEED. Il peso complessivo si ferma a 60 grammi, mentre la batteria integrata garantisce fino a 88 ore di autonomia con ricarica tramite porta USB-C. I piedini in PTFE senza additivi completano la dotazione e assicurano uno scorrimento fluido sul tappetino durante l'uso competitivo.

Razer BlackShark V2 X è disponibile a 36,19, rispetto ai 79,99 di listino. È la cuffia gaming cablata più economica della selezione, pensata per chi cerca un audio orientato agli esport senza affrontare la spesa dei modelli wireless di fascia alta.

I driver Razer TriForce da 50mm dividono la riproduzione audio in tre bande separate, e regolano individualmente alti, medi e bassi per un suono più chiaro e definito. Il microfono cardioide HyperClear utilizza uno schema di ripresa che privilegia la voce riducendo i rumori laterali e posteriori, con un design pieghevole che semplifica il posizionamento vicino alla bocca.

L'isolamento acustico è garantito da padiglioni chiusi che coprono completamente le orecchie, mentre l'imbottitura dell'archetto e i cuscinetti auricolari in memory foam mantengono il comfort anche durante sessioni prolungate, complice un peso contenuto di circa 240 grammi. Il supporto all'audio surround 7.1 software, disponibile solo su Windows 10 a 64 bit, aumenta la percezione della provenienza dei suoni in gioco. Il jack da 3,5mm garantisce compatibilità con PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Oggi molto interessante anche Logitech G G413 SE, la tastiera meccanica full size della selezione, pensata per chi desidera un layout completo con tastierino numerico e una costruzione orientata alla durata nel tempo.

I copritasti in PBT offrono una resistenza superiore al calore e all'usura rispetto ai materiali più comuni, mentre gli switch meccanici tattili garantiscono prestazioni costanti senza compromessi durante l'uso prolungato. Il telaio superiore in lega di alluminio-magnesio spazzolato funge da struttura portante, abbinato a un'illuminazione bianca a LED che valorizza l'aspetto complessivo della tastiera.

Il rollover a 6 tasti e la funzione anti-ghosting garantiscono un riconoscimento affidabile delle pressioni simultanee, un aspetto rilevante durante le sessioni di gioco più intense. Sono presenti inoltre 12 tasti funzione dedicati ai controlli multimediali, utili per gestire volume, riproduzione e illuminazione senza uscire dal gioco. Il modello è disponibile anche in versione Tenkeyless, senza tastierino numerico, per chi preferisce un layout più compatto.

Logitech G G203 LIGHTSYNC è invece il mouse gaming più economico della selezione, pensato per chi cerca un dispositivo affidabile senza affrontare la spesa dei modelli wireless più avanzati.

Il sensore ottico raggiunge una risoluzione di 8.000 DPI, regolabile su cinque livelli tramite il software Logitech G HUB per adattare la sensibilità al proprio stile di gioco. Il sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB offre effetti personalizzabili su una palette di circa 16,8 milioni di colori, con animazioni preimpostate o configurabili manualmente.

Il layout a 6 pulsanti mantiene una forma classica collaudata nel tempo, mentre i pulsanti primari utilizzano un tensionamento meccanico con molle in metallo per garantire affidabilità e durata nell'uso quotidiano. Ogni pulsante può essere personalizzato tramite il software dedicato, semplificando le operazioni più frequenti durante le sessioni di gioco.

Chiudiamo con l'unico kit tastiera e mouse della selezione, pensato non per il gaming competitivo ma per chi lavora su più dispositivi contemporaneamente e desidera un sistema wireless completo per la produttività.

La tastiera integra un poggiapolsi imbottito e piedini inclinabili regolabili, pensati per sessioni di digitazione prolungate, mentre il mouse sagomato in gomma morbida si adatta alla mano e risulta compatibile con Windows, Mac, ChromeOS e Android. Attraverso il software Logitech Options è possibile personalizzare fino a 12 tasti rapidi in base alle proprie esigenze di lavoro.

La funzione Associa fino a 3 schermi consente di passare rapidamente tra PC, laptop e Mac, e di digitare senza interruzioni su tablet, computer e telefono grazie all'associazione di fino a tre dispositivi tramite ricevitore Bluetooth o USB. La tecnologia Logitech DuoLink collega mouse e tastiera per un'esperienza di navigazione più coordinata tra i dispositivi associati.