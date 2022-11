Ottimo monitor Samsung 27 pollici FHD 75 Hz a poco più di 100 euro

Prezzo imbattibile per questo monitor Samsung da 27 pollici, ottima fattura e prestazioni più che soddisfacente. Normalmente costa 100 euro in più e offre frequenza di aggiornamento di 75 Hz, supporto ad AMD FreeSync e tempo di risposta di soli 5 ms. Con una luminanza massima di 250 cd/m² garantisce colori fedeli e immagini di qualità soddisfacente per il gaming e per le applicazioni professionali. Il venditore su eBay è Monclick, quindi massima affidabilità e garanzia.

Con una diagonale importante e aspect ratio di 16:9 il monitor offre anche un rapporto di contrasto di 1000:1. Parliamo di un Monitor LCD con retroilluminazione a LED e matrice attiva TFT, dotato di tecnologia IPS. Non mancano le funzionalità tipiche dei monitor Samsung come Modalità gioco, tecnologia Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus.