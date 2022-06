Offerte Logitech G: ottimi sconti su tastiere, cuffie, mouse per lo smart working, il gaming e lo streaming

Sconti da non perdere su queste magnifiche tastiere Logitech. Si va dall'iconica Logitech G815 fino alla solidissima Logitech G213, ora offerta a un prezzo bassissimo. Per non trascurare la Logitech G915 LIGHTSPEED TKL, compatta e con design ultrasottile.

La Logitech StreamCam è una soluzione molto interessante per streamer e gamer, ma anche per lo smart working. In particolare, è molto valida per riprendere in Full HD 1080p a 60 fps, in verticale oltre che in orizzontale.

Logitech StreamCam dà il meglio di sé in congiunzione con il software Logitech Capture, incluso nell'acquisto. Capture non solo rende la creazione di contenuti intuitiva e veloce, ma abilita le funzioni automatiche di StreamCam per esposizione, inquadratura, stabilizzazione e tanto altro. Inoltre, basta ruotare StreamCam per passare subito alla modalità verticale in Logitech Capture, ideale per le storie su Facebook e Instagram, così come per molti altri social network moderni. Altri dettagli si trovano qui.

Se invece siete alla ricerca di un mouse molto leggero, Logitech G203 LIGHTSYNC è la soluzione ideale per voi, ancora una volta disponibile in colori molto accattivanti. Più particolare, invece, la soluzione Logitech M590, un mouse wireless con tracking ottico e 2 pulsanti azionabili con il pollice programmati per spostarsi avanti e indietro nel web per un controllo extra. Logitech MX Master è più elegante, ma altrettanto funzionale per la produttività e lo smart working, con una connessione wireless molto stabile.

Grande scelta anche per i mouse, con le soluzioni più amate dai pro player ora tutte in sconto. Con sensore da oltre 25 mila DPI, si tratta di periferiche precisissime e configurabili nei dettagli. Anche in questo caso si tratta di periferiche wireless, con illuminazione RGB e con estese opzioni di personalizzazione. In particolare il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è un punto di riferimento per i giocatori per quanto riguarda i mouse ad alte prestazioni. Grazie a queste offerte si risparmia circa il 33%, che corrisponde a 50/60 Euro. Interessante anche la versione con colori personalizzati per League of Legends, così come il più classico Logitech G703 LIGHTSPEED.

Le Logitech G335 sono decisamente accattivanti esteticamente. Ma ottime anche le Logitech G333 VR, ottimizzate per il gaming e in particolare per Oculus Quest 2. Altre offerte sui prodotti Logitech si trovano qui.

Per gli appassionati di simulatori di volo come Microsoft Flight Simulator assolutamente da non perdere il joystick professionale Logitech G Saitek X52 Pro con sensori magnetici assi X e Y senza contatto, schermo LCD multifunzione, rotazione 3D con blocco del timone, impugnatura a 5 posizioni e 282 comandi programmabili in 3 modalità.