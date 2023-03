Offerte di Primavera: tutti gli sconti hardware aggiornati in tempo reale. GeForce, processori Intel, mini PC, SSD, monitor gaming, Logitech e Razer

Partiamo dalle schede video NVIDIA GeForce RTX. In particolare, il prezzo di questa Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G è decisamente invitante ora per effetto di queste Offerte di Primavera Amazon.

Attenzione anche a questo mini PC: costa pochissimo ed è fra i prodotti tecnologici in assoluto più venduti tra quelli in promozione per le Offerte di Primavera. Abbiamo un Mini PC con Windows 10 Pro preinstallato e il processore Intel Celeron N3350. È comunque un mini PC ottimo per una moltitudine di applicazioni, molto piccolo e sufficientemente potente.

Occhio al prezzi di questo processore Intel Core i5-12400F, è ora molto interessante!

Tra gli SSD ora più interessanti delle Offerte di Primavera troviamo questo Lexar NM610PRO da 1 TB.

RAM in sconto, dai principali marchi.

Da non perdere lo sconto su questo bellissimo monitor gaming Samsung Odyssey G5, risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento da 144 Hz.

In casa Logitech, per queste Offerte di Primavera Amazon, sono particolarmente interessanti soprattutto le tastiere. In particolare, la Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è una nuova tastiera meccanica di rinomata qualità e affidabilità. I suoi switch GL-Tactile per una risoluzione fino al 25% più veloce, infatti, sono l'ideale per una digitazione il più possibile precisa, confortevole e adatta agli usi nel lungo periodo.

Mouse super interessanti da Logitech! Con sensore da oltre 25 mila DPI, si tratta di periferiche precisissime e configurabili nei dettagli. Anche in questo caso si tratta di periferiche wireless, con illuminazione RGB e con estese opzioni di personalizzazione. In particolare, soluzioni di altissimo livello sono Logitech G502 HERO Special Edition (disponibile anche in versione non HERO), che fa parte di una famiglia di mouse di lunga tradizione in casa Logitech, e Logitech G PRO. Sono esteticamente molto carini i mouse della linea Logitech G305. Oltre che per i colori accattivanti, questi mouse sono notevoli anche per il peso ridottissimo, che piacerà a tutti i giocatori (e non solo) che amano le periferiche più agili sulla scrivania.

Queste le offerte per quanto riguarda l'ambito business. Ottimi, in particolare i mouse verticali di Logitech, per quegli utenti che prediligono questa impostazione, pensata per ottimizzare la postura. Ma tutte le periferiche MX Master sprizzano professionalità e carisma!

Anche in casa Razer si possono fare ottimi affari, sia per quanto riguarda i mouse gaming per giocatori competitivi, che per le tastiere. In particolare è al minimo storico Razer Cynosa Lite, costa ora pochissimo ed è perfetta per il gaming competitivo di tipo eSport.

Occhio anche a questo bellissimo SteelSeries Rival 650, sempre per giocatori.