Offerte Corsair su Amazon: sconti veri su tastiere meccaniche (-38% reale), mouse e cuffie gaming

è considerata un punto di riferimento nel settore delle tastiere meccaniche per giocatori, come confermerà qualsiasi appassionato.è, infatti, una delle tastiere meccaniche più premiate sul mercato, grazie alle sua tante caratteristiche interessanti come la retroilluminazione RGB dinamica per singolo tasto, il LightEdge a 19 zone, un resistente telaio in alluminio spazzolato e switch meccanici al 100% Cherry MX. Occhio anche alla, che però è a membrana e non meccanica,, di nuovo meccanica, con form factor mini al 60%.

Molto interessanti anche le cuffie gaming Corsair HS55 SURROUND, le quali sono in grado di offrire un audio posizionale molto preciso, con vantaggi concreti durante l'esperienza di gioco multiplayer competitiva. Queste cuffie vantano una struttura leggera insieme alla tecnologia SoundID per garantire audio di qualità per i giocatori. Si tratta di cuffie eleganti che vantano una struttura leggera rinforzata in alluminio e padiglioni in morbido memory foam. Arriveranno, inoltre, in colorazione nera oppure bianca, per abbinarsi perfettamente ad ogni setup.

Merita attenzioni anche l'ottimo mouse gaming Corsair M65 RGB ULTRA. Offre un sistema di pesi regolabile e un sensore ottico molto preciso con una straordinaria sensibilità nativa di 26.000 DPI e un tracking di 650 pollici al secondo (IPS) con un’accelerazione fino a 50 G. Non manca la tecnologia di hyper-processing CORSAIR AXON che garantisce comunicazioni tra periferica e sistema di gioco molto frequenti. In altri termini, questo mouse ha tutto ciò che serve per giocare ad alto livello!