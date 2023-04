Offerte Corsair: qualità ai vertici a prezzi modici, come per questo ottimo mouse gaming M55 RGB PRO a soli 29,99

I giocatori con esperienza sanno bene che dotare la propria postazione di gioco di quelle periferiche che possono far stare a proprio agio può fare la differenza tra una buona prestazione e una cattiva prestazione. Non c'è dubbio che giocare con un mouse Corsair, piuttosto che con una periferica di marca sconosciuta, rappresenta un'esperienza di gioco di livello differente. Controindicazioni? I prezzi di mouse, tastiere e cuffie con questo livello di qualità sono spesso alle stelle.

Oggi, abbiamo fatto una rassegna sul sito di Corsair per andare a individuare quelle periferiche dal costo inferiore ma capaci di trasmettere sensazioni di gioco come quelle che abbiamo descritto. Abbiamo provato la maggior parte delle periferiche che trovate qui e, possiamo senz'altro dire, che pochi altri rivali riescono a raggiungere il livello qualitativo di questi dispositivi. Ecco le migliori nel rapporto prezzo/prestazioni.

Il mouse M55 RGB Pro offre una qualità staordinaria, e ora costa pochissimo rispetto al valore che riesce a offrire . È molto versatile grazie al design per ambidestri, che si adatta a qualsiasi mano e impugnatura, e al sensore ottico ad alta precisione da 12.400 DPI. Il suo design persegue le soluzioni più apprezzate dai giocatori, così come è decisamente basso anche il peso, di soli 86 g. Le periferiche Corsair, inoltre, sono costruite per durare, sia nella superficie che li ricopre sia come resistenza dei pulsanti principali, pensati per garantire milioni di click.

Tra le migliori cuffie che abbiamo provato, queste HS65 SURROUND possono essere personalizzate con l'equalizzazione più adatta per qualsiasi tipo di uso. Non solo gaming ma, rinunciando a un po' di bassi e provvedendo a un'equalizzazione più piatta, diventano ottime anche per la visione di contenuti di intrattenimento o per gli usi professionali, come l'editing di video. Troviamo, inoltre, padiglioni in similpelle con imbottitura in memory foam, struttura leggera rinforzata in alluminio e Audio Dolby Surround 7.1 sul PC e sul Mac.

Le tastiere della famiglia K55 di Corsair sono un punto di riferimento per i giocatori, e non solo . Il modello K55 RGB PRO presenta cinque zone di illuminazione RGB con sei effetti preimpostati integrati, mentre il modello K55 RGB PRO XT consente un ulteriore livello di personalizzazione grazie alla retroilluminazione RGB per singolo tasto; inoltre vanta dieci effetti luminosi integrati e possibilità di personalizzazione mediante il software Corsair iCUE. Con un'interfaccia utente che è stata recentemente ridisegnata per fornire un controllo ancora più intuitivo, il software iCUE consente di sfruttare a pieno funzionalità quali la personalizzazione dell'illuminazione RGB, la rimappatura dei tasti e la programmazione di potenti macro. Inoltre, grazie all'ecosistema iCUE i giocatori possono sincronizzare l'illuminazione RGB su tutti i dispositivi compatibili.

M65 RGB Elite conferma il preciso sensore PMW3391 da 18 mila DPI che permette personalizzazioni nella sensibilità di DPI in DPI con un refresh rate massimo di 1000Hz. Questo vuol dire che il mouse è in grado di comunicare con il sistema principale fino a 1000 volte in un secondo, con l'obiettivo di riprodurre con la massima precisione i movimenti impartiti dal giocatore. Lo abbiamo recensito qui.

Tra i prodotti più venduti dello store di Corsair, questo dispositivo è prezioso per poter avere il controllo completo della propria postazione, dagli effetti di illuminazione RGB alla velocità delle ventole. Si tratta, infatti, di un controller ventole PWM e un controller RGB, in un unico dispositivo. Tramite il software CORSAIR iCUE rileva in modo intelligente le ventole e riesce a gestirne con precisione la velocità. Inoltre, può controllare l’illuminazione RGB di numerosi componenti.​

Con questo bundle ottenete il massimo delle prestazioni di un mousepad e di un mouse da gioco di qualità, risparmiando tantissimo! il mouse pad gaming in tessuto iCUE MM700 RGB in formato esteso. SCIMITAR RGB ELITE è un mouse molto particolare dedicato ai videogiocatori che si cimentano i titoli MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) e MMO (Massively Multiplayer Online game): si chiama Scimitar RGB Elite ed è una periferica di puntamento che si distingue per un set di 12 pulsanti laterali regolabile nella posizione per una più precisa selezione. MM700 RGB , invece, è un mouse pad combina l’illuminazione RGB a tre zone con una superficie di 930 mm x 400 mm (36,6” x 15,8”) in grado di alloggiare mouse, tastiera e altro. Si può usare il software iCUE per personalizzare l’illuminazione e sincronizzarla con gli altri dispositivi del sistema, ma c'è anche un pratico pulsante per selezionare i 12 profili di illuminazione preimpostati integrati. La superficie in tessuto ottimizzata per lo scorrimento del mouse pad MM700 RGB riduce al minimo l’attrito, mentre l’hub USB a due porte consente di collegare comodamente le periferiche come mouse o cuffie.

Chiudiamo con uno dei mouse gaming in assoluto più acclamati, punto di riferimento per tanti giocatori impegnati. Sabre RGB Pro Wireless è una soluzione di 79 grammi (erano 74 nella versione cablata) che sfrutta la tecnologia Slipstream per le comunicazioni wireless già vista su altre periferiche Corsair. Diminuisce il polling rate rispetto al Sabre RGB Pro cablato, visto che passa da un valore massimo di 8.000Hz a 2.000Hz. Questo vuol dire che se le comunicazioni al secondo con il sistema nel caso del mouse cablato arrivano a 8 mila, mentre per Sabre RGB Pro Wireless si fermano a 2 mila. Un numero di comunicazioni inferiore è propedeutico ad aumentare l'autonomia della periferica e la durata della sua batteria. Qui la recensione completa.