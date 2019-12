Oculus Quest: adesso si può interagire con le mani

Fino a oggi la simulazione delle mani è stata fatta da Oculus Quest attraverso i controller Oculus Touch: appoggiare un dito su uno dei pulsanti equivale a inclinarlo leggermente, mentre la pressione corrisponde a un'interazione profonda. Adesso, grazie alla computer vision e ad algoritmi di intelligenza artificiale si può interagire con le proprie mani senza utilizzare gli Oculus Touch.

L'Hand Tracking verrà rilasciato da questa settimana per i consumatori mentre la settimana prossima verrà rilasciata come SDK per gli sviluppatori. Sarà sufficiente aggiornare il proprio software Quest alla v12 non appena apparirà e far partire l’hand tracking dal menu Experimental Features. In questa release iniziale le proprie mani potranno essere utilizzate per navigare e interagire nell’interfaccia della Home, tra cui la Libreria e lo Store, potendo selezionare anche le “first-party” app come Oculus Browser e Oculus TV. Si potrà stabilire perfino l’altezza del pavimento per il Guardian System con le proprie mani, senza bisogno del controller.

Altri dettagli si trovano nella recensione di Oculus Quest

Per passare dalle proprie mani al controller touch basterà cliccare sul comando apposito nella Home di Oculus che permette lo switch. Con il nuovo SDK in uscita la prossima settimana, gli sviluppatori e i creator potranno sbloccare le interazioni manuali nelle app di Quest senza l’uso dei controller. Avranno quindi la possibilità di inventare nuovi contenuti ed esperienze da vivere direttamente con le proprie mani: dai movimenti più espressivi nelle app social ai workflow più efficienti nei moduli formativi aziendali.

"Il nostro team di computer vision ha sviluppato un nuovo metodo capace di sfruttare il deep learning per capire la posizione delle dita usando le immagini provenienti dalle due videocamere monocromatiche disponibili su Oculus Quest" si legge in un approfondimento tecnico sul blog di Oculus. "Non sono necessarie telecamere di rivelamento della profondità, sensori o processori aggiuntivi. Questa tecnologia approssima la forma della tua mano e crea una serie di punti 3D per rappresentare con precisione il movimento di mani e dita in VR".

L'Hand Tracking per Oculus Quest era stato annunciato in occasione di Oculus Connect 6.