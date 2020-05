Oculus Quest 2 'Del Mar' non arriverà prima del 2021

Oculus Quest ha cambiato non poco il mercato della VR, perché più facile da usare e meno ingombrante rispetto alle soluzioni precedenti. Lo confermano anche gli ultimi dati di Steam che mostrano come Quest sia adesso il visore con la quota di mercato che cresce più velocemente. Nato come dispositivo stand-alone, Quest può essere usato anche con il PC grazie all'accessorio Link.

Però, non avrà una nuova versione nel 2020. Secondo conoscitori dell'industria che hanno riferito a Bloomberg, Facebook, di cui Oculus è ora una sussidiaria, avrebbe deciso di posticipare al 2021 il lancio di Oculus Quest 2, conosciuto anche con il nome in codice di Del Mar.

Facebook aveva originariamente pianificato l'annuncio ufficiale di Oculus Quest 2 all'Oculus Connect di quest'anno, l'evento in cui fa il punto sullo stato di avanzamento di tutte le tecnologie che ruotano intorno all'orbita dei visori Oculus. La conferenza si tiene solitamente tra settembre e ottobre ma quest'anno, a causa della pandemia da Coronavirus, non ci sarà.

Del Mar sarà ancora un visore stand-alone, ma con RAM aggiuntiva, un processore più veloce e una batteria più efficiente. Non mancheranno miglioramenti all'ergonomia e alle forme che permetteranno di presentarlo agli utenti in dimensioni più compatte e con un peso inferiore. Oculus Quest 2, secondo i rumor, dovrebbe arrivare anche con un controller migliorato nel tracciamento, nella tecnologia aptica e nel rilevamento delle dita nell'ottica di colmare il gap con le tecnologie di Valve Index.

