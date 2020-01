Nuove periferiche MSI della serie Creation: tastiera, mouse, cuffie e microfono

Creation CK40 è una tastiera a membrana che si può connettere al PC tramite il cavo USB-C o wireless. Si tratta di una soluzione pensata soprattutto per chi ha esigenze di digitazione di lunghi testi, in colore bianco con tasti grigi. Presenta le caratteristiche classiche di questo tipo di periferica come il 6-key rollover ed è dotata di un cavo in TPE da 1,8 metri con connettore placcato in oro.

Creation CM30 è invece un mouse che equipaggia il sensore PixArt PMW-3325 tipico dei mouse che vogliono ambire a certi standard di precisione e affidabilità. Questo mouse offre uno switch che consente di cambiare tra cinque livelli di sensibilità: 400, 800, 1600, 3200 e 5000 dpi. All'interno della periferica si trovano gli switch Kailh 5M nella variante silenziosa. Anche questo mouse, così come la tastiera, offre contemporaneamente la connessione cablata e wireless, con 6 pulsanti e polling rate massimo di 1000 Hz. Il mouse presenta un'ergonomia aggressiva, ideata per renderne confortevole l'uso anche sulle lunghe sessioni, e pesa poco più di 90 grammi. Anche in questo caso i colori scelti da MSI sono il bianco e grigio con un LED ancora bianco.

Passando a Creation CH60 parliamo invece di cuffie dotate di driver da 40 millimetri al neodimio. Il cavo è staccabile per una più facile trasportabilità, ma in questo caso non si ha la possibilità di usare le cuffie in wireless. Si possono connettere, infatti, alle periferiche con il jack classico da 3,5 millimetri o con il connettore da 6,3 millimetri. Pesano poco più di 200 grammi e sono confortevoli grazie all'impiego di pelle morbida in memory foam per adattarsi alla conformazione di qualsiasi tipo di orecchio. Le Creation CH60 offrono una risposta in frequenza dai 20 ai 40K Hz, una sensibilità di 97 dB (+/- 3 dB) e un’impedenza di 45 ohm (+/- 15%).

MSI ha portato al CES, sempre all'interno della serie Creation, anche il microfono Creation CA70, a cardiode con interfaccia microUSB 2.0. Anche questa è una soluzione principalmente indirizzata ai creatori di contenuti e in particolar modo a chi ama fare live streaming. Ha connessioni USB 2.0 e con jack da 3,5 millimetri, dove quest'ultimo serve per collegare delle cuffie e sentire cosa il microfono sta recependo. Ci sono pulsanti per regolare il volume dell'audio e della registrazione, oltre che per passare tra le modalità bidirezionale, omnidirezionale, stereo o unidirezionale. Questo microfono si caratterizza per una risposta in frequenza che va da 20 Hz a 20 KHz, per una sensibilità di -45 dB (+/- 3 dB) e un Sample Rate di 96 KHz a 24 bit.

Creation CH40 sono invece delle cuffie true-wireless compatibili con le connessioni Bluetooth e 5G. Sono accompagnate da una custodia di ricarica con porta USB-C. Ancora una volta viene riproposto lo stile estetico che predilige il bianco e il grigio, che rende questi auricolari decisamente eleganti.

Chiudiamo, infine, con Creation CD60, un adattamento del classico mousepad da 900x400x3 mm allo stile estetico della serie Creation.