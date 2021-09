noblechairs serie TX: non chiamatela sedia gaming

noblechairs è un marchio che ritorna spesso sulle pagine di Hardware Upgrade. Lo abbiamo incontrato in occasione degli European Hardware Awards 2021, quando la Icon ha vinto il premio come migliore sedia gaming, quando abbiamo recensito la HERO Black Edition e nella guida alle migliori sedie gaming.

noblechairs Hero TX: sedia totalmente in tessuto

Ora, il marchio tedesco ha deciso di lanciare una nuova gamma di sedie totalmente in tessuto e ci ha inviato la Hero TX in modo tale che fosse possibile provarla nei nostri uffici. Diciamo subito che si tratta di una sedia molto resistente e stabile, con finiture eleganti che la allontanano parecchio da una comune sedia gaming. Anzi, noblechairs Hero TX può essere senza remore collocata in qualsiasi tipo di arredamento, da quelli più professionali fino ai tornei di eSport.

Oltre che per la robustezza, la sedia si contraddistingue per il tipo di tessuto utilizzato, di tipo pile in modo da garantire una durata estesa nel tempo. In colore antracite, la sedia risulta molto accattivante all'occhio. Ma, soprattutto, il tessuto, in luogo della più comune similpelle, rende questa sedia ottimale anche quando le temperature salgono e si inizia a sudare. Si tratta, infatti, di un tipo di tessuto traspirante particolarmente adatto anche ai mesi dell'anno più caldi.

La seduta della Hero TX è ampia, il che rende questa soluzione molto confortevole, al pari delle spalle. Due sono i cuscini, entrambi rimovibili, uno per la zona lombare e l'altro per la testa. Quest'ultimo, in particolare, è in memory foam per adattarsi alla testa di qualsiasi tipo di utente. Anche i braccioli sono molto comodi all'uso, anch'essi in superficie decisamente ampia, in misura superiore rispetto alle soluzioni che comunemente si trovano su questo tipo di sedia. Sono, inoltre di tipo 4D: ovvero sono regolabili negli angoli, in altezza, in larghezza e nel raggio. Sono robusti e le regolazioni sono sempre effettuabili con disinvoltura. Sono in poliuretano con una superficie lievemente ruvida per garantire grip e comfort allo stesso tempo.

Il telaio della sedia, inoltre, è in acciaio, mentre la base è in alluminio, con cinque rotelle da 60mm rivestite in PU. Alla base le rotelle sono in nylon, il che le rende particolarmente silenziose e adatte per l'uso su pavimenti sia duri che morbidi. Il pistone a gas di classe 4 al contempo garantisce la sicurezza necessaria e la capacità di sopportare pesi importanti fino a 150 kg.

L'introduzione della serie TX nella gamma noblechairs aumenta le possibilità di scelta degli utenti. Questa soluzione non solo è più efficace in termini di traspirabilità ma anche e soprattutto esteticamente. La sedia dà una sensazione generale di maggiore morbidezza grazie al tessuto in pile di cui si compone, facile da pulire grazie alla protezione antimacchia.

La sedia è regolabile in altezza e offre un meccanismo "a bilanciere" che consente di far dondolare di qualche grado la struttura portante. Lo schienale, invece, si può regolare da 90° a 135°, in modo da trovare la postura perfetta per qualsiasi tipo di impiego e di consentire all'utente anche di riposarsi all'occorrenza. La funzione di bloccaggio dello schienale, ad ogni modo, è veloce e facilmente applicabile in qualsiasi momento.

Inoltre, le sedie di noblechairs sono realizzate con materiali di alta qualità, dal telaio al tessuto, come abbiamo visto. Questo rende subito evidente che si sta usando un prodotto di questo marchio rispetto alle soluzioni più modeste tipiche del settore gaming.

Per tutti questi motivi, possiamo riconoscerla come un'ottima soluzione per i giocatori, anche se in realtà Hero TX è indirizzata a un pubblico più ampio. È robusta ed elegante, con un'ergonomia capace di garantire la migliore postura, parametro indispensabile per l'uso prolungato del PC.