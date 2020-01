noblechairs HERO Series è una delle migliori serie per giocatori, e non solo

[HWUVIDEO="2885"]noblechairs HERO Series: recensione[/HWUVIDEO]

noblechairs HERO Series è una delle migliori serie per giocatori e da ufficio transitate nella nostra redazione. Assemblata con materiali di alta qualità, è decisamente più elegante e resistente rispetto alla maggior parte delle altre sedie della categoria. Si può posizionare in ambienti con arredamenti ricercati, senza sminuirne l'aspetto anzi arricchendolo ulteriormente.

Si tratta di una, studiata per mantenere il corpo in una posizione fissa con l'obiettivo di massimizzare il comfort anche per le sessioni più lunghe e migliorare la postura. L'enfasi posta sull'ergonomia nell'edizione HERO è ulteriormente avvalorata dalsupplementare. Nella parte destra dello schienale, infatti, è collocata una rotella che permette di aumentare o diminuire il volume della parte lombare, in modo da poter personalizzare con precisione la parte che accoglie la schiena ed eventualmente bloccare il più possibile quest'ultima. Questa dotazione si aggiunge al classico cuscinetto lombare, presente nella confezione come accade sempre per le sedie di questa categoria.

La sedia è realizzata con materiali di prima scelta e infatti esprime la sensazione di solidità e longevità nel tempo. La HERO unisce quindi un rivestimento traspirante a schiuma fredda con una robusta struttura in acciaio. Il rivestimento si compone di una parte in vera pelle e di una parte in ecopelle in poliuretano (PU). La sedia HERO è la più grande della linea noblechairs, con braccioli estesi, una base più ampia e uno schienale più alto. Queste caratteristiche la rendono una soluzione adatta anche per quegli utenti di taglie più grandi (è consigliata per utenti fino a 150 kg).

La sedia si avvale di un sofisticato meccanismo di oscillazione, regolabile tramite la maniglia posta sul lato destro. Dopo averlo attivato, basta spingere la schiena avanti o indietro fino a trovare la posizione preferita. La sedia si inclina in maniera morbida e delicata, permettendo di regolare l'angolazione con precisione, ma si ferma poco prima dei 180 gradi. Sempre sulla destra, in basso, una leva permette di regolare l'altezza della seduta. Allo stesso livello, sulla sinistra, un'altra leva blocca o sblocca il cosiddetto meccanismo "tilt", ovvero l'effetto dondolo. La sedia, infatti, può essere lasciata libera in modo da consentire piccole variazioni in funzione degli spostamenti di peso sulla schiena.

I braccioli sono del tipo 4D flessibile. Un pulsante nella parte avanzata permette di disporli in senso trasversale, di portarli avanti o indietro, e di spostarli lateralmente. Un altro pulsante, invece, ne regola l'altezza. Questo è molto importante perché possono essere facilmente predisposti per aderire alla conformazione di qualsiasi scrivania, ad esempio per mantenere sullo stesso livello il gomito e il polso mentre si usa il mouse. Il poggiatesta, infine, in memory foam si adatta alla conformazione della testa senza che l'utente debba procedere ad una qualunque regolazione. Il peso complessivo si aggira sui 33 kg.

Tutto questo si aggiunge a un design particolarmente ricercato. Lo si può vedere, ad esempio, nelle cuciture e nel rivestimento, o nello stesso simbolo di noblechairs, disegnato in modo proprio da rendere il più possibile elegante la sedia. Pannelli laterali robusti e con rivestimento liscio aumentano la sensazione di sobrietà che questa sedia esprime.