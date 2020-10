Nighthawk Pro Gaming XR1000, primo router gaming WiFi 6 con software di gioco DUMAOS 3.0

Nighthawk Pro Gaming XR1000 è il primo router gaming WiFi 6 con software di gioco DUMAOS, già analizzato in una precedente occasione. Per potenziare ulteriormente l’esperienza di gioco e dare ai gamer la migliore connessione di gioco possibile, la nuova versione DUMAOS 3.0 include nuove funzioni avanzate, tra cui Geofencing personalizzabile, Ping Heatmap, QoS avanzato, Benchmark di connessione e Traffic Controller. Il nuovo router Nighthawk Pro Gaming presenta una serie di funzioni avanzate che forniscono un controllo ottimizzato della connessione di rete durante il gaming e lo streaming, assicurando che l’esperienza di gioco possa continuare senza interruzioni.

Nuove funzioni offerte da DUMAOS 3.0

QoS : assegna la priorità ai dispositivi di gioco e assegna la larghezza di banda in base al dispositivo o all’attività in corso.

: assegna la priorità ai dispositivi di gioco e assegna la larghezza di banda in base al dispositivo o all’attività in corso. Geofencing : permette di selezionare i server di gioco più vicini per un’esperienza di gioco di livello superiore.

: permette di selezionare i server di gioco più vicini per un’esperienza di gioco di livello superiore. Ping Heatmap : consente di eseguire il ping dei server di gioco preferiti per visualizzare la qualità della connessione a ciascun server su una mappa mondiale.

: consente di eseguire il ping dei server di gioco preferiti per visualizzare la qualità della connessione a ciascun server su una mappa mondiale. Benchmark di connessione : è un test della linea internet dell’utente, dei ping e della performance quando il traffico di rete è congestionato.

: è un test della linea internet dell’utente, dei ping e della performance quando il traffico di rete è congestionato. Traffic controller: consente di bloccare l’accesso a Internet da qualsiasi applicazione, porta o dispositivo

Il router Nighthawk Pro Gaming WiFi 6 XR1000 è progettato per mitigare gli effetti nocivi delle reti congestionate. In più, WiFi 6 garantisce una capacità 4 volte superiore rispetto al precedente standard, riesce a gestire un ambiente domestico con numerosi device connessi. La tecnologia è ora inclusa in diversi nuovi dispositivi tra cui i cellulari top di gamma dei principali produttori, ed è stata confermata anche nelle moderne piattaforme di gioco, per esempio la nuova PlayStation 5.

Le cinque porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (1 WAN e 4 LAN) e il processore Tri-Core 1.5 GHz supportano un numero maggiore di device per migliorare l’esperienza di virtual game, lo streaming in 4K e altro ancora, potenziando le prestazioni sia wireless, sia wired e USB.

Nighthawk Pro Gaming XR1000 supporta inoltre NETGEAR Armor, un sistema di sicurezza avanzata per la rete domestica e i dispositivi connessi. L’attivazione comprende una prova gratuita di 30 giorni. Al termine del periodo di prova, è richiesto un abbonamento annuale di € 69,99 per continuare a usare il servizio. I clienti NETGEAR Armor possono aggiornare la loro VPN dai 200 MB di traffico dati criptati gratuiti al giorno per device a un traffico dati criptato illimitato con un abbonamento aggiuntivo annuale di € 39,99.