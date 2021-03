Nacon Pro Compact: il gamepad compatibile con Dolby Atmos

Pro Compact è l'ultimo gamepad della casa francese Nacon indirizzato alle console della famiglia Xbox e a Windows 10. Come noto, i controller Xbox consentono di collegare le cuffie con jack da 3,5 millimetri tramite l'apposito ingresso sulla superficie inferiore della periferica, tra i due cornetti. Tuttavia, questo tipo di connessione comporta la perdita di alcune funzionalità delle cuffie e non gestisce il Dolby Atmos.

Con Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X che contemplano nativamente il supporto al Dolby Atmos (previo download dell'apposita app), questo tipo di compatibilità è molto importante. Questo perché le console Microsoft gestiscono l'audio surround 3D tramite Dolby Atmos, permettendo di percepire la corretta spazialità degli ambienti di gioco anche sul piano sonoro. Parliamo di un sistema software che funziona con quasi tutte le cuffie stereo: basta dunque connettere una cuffia al Pro Compact, scaricare l'app su console e sfruttare il supporto con un gioco compatibile.

L'app Dolby Access riconosce il Nacon Pro Compact come se fosse un headset compatibile con il Dolby Atmos. Non solo permette di scegliere fra vari preset dedicati al gaming, alla musica o al cinema, ma allo stesso tempo dà modo di personalizzare l'equalizzazione dei suoni. Grazie al software di Dolby Atmos, in questo modo avrete la sensazione di essere immersi in una gara con tante auto in un gioco di guida (dove percepirete il suono di ogni motore) o i passi di un avversario che si sta avvicinando in uno sparatutto multiplayer competitivo.

Sono altre due le peculiarità del Pro Compact. Ovvero, le ampie possibilità di personalizzazione ai tasti e alla sensibilità dei grilletti tramite il software, e la presenza di un cavo intrecciato molto lungo, che aumenta considerevolmente il comfort durante le sessioni di gioco. Su Microsoft Store è infatti disponibile un'app utilizzabile sia su Xbox che su Windows 10 che permette di eseguire tutte le regolazioni del caso. Mentre normalmente i gamepad personalizzabili vanno prima configurati su PC, nel caso di Pro Compact è possibile fare tutto direttamente sulle Xbox supportate.

Il software interagisce con la cosiddetta Modalità Avanzata propria del Pro Compact. Dopo aver fatto le personalizzazioni, per attivare la Modalità Avanzata basta spostare lo switch fisico che si trova sul retro del gamepad. Purtroppo il Pro Compact ha spazio di storage sufficiente a memorizzare un solo profilo, ma all'interno di questo non solo si possono cambiare le assegnazioni per ciascun pulsante, ma anche cambiare il funzionamento delle levette e dei grilletti.

Il software, gestibile direttamente tramite i pulsanti del gamepad anche su PC, permette di modificare la curva dei joystick, nonché le zone morte. Per zona morta si intende l'area intorno alle levette all’interno della quale il movimento non viene registrato. Quando la levetta si muove all'interno della zona morta, nessun segnale viene inviato alla console o al PC, e conseguentemente l'interazione non influisce sul gioco. Quindi, più è ampia la zona morta e più la levetta deve muoversi affinché l'interazione venga registrata e, viceversa, più ristretta è la zona morta e prima i comandi vengono rilevati.

Queste regolazioni sono molto utili soprattutto per gli sparatutto in prima persona, visto che con zona morta ampia si avrà più margine e servirà molta sensibilità per mirare nel punto desiderato, mentre con zona morta ridotta si avrà uno spostamento più repentino ma meno preciso. Tramite il software di Compact Pro si può regolare la curva di risposta della levetta sinistra indipendentemente da quella della levetta destra, scegliendo fra vari preset che corrispondono ai vari generi di gioco.

Con un racing game, dunque, avremo una curva di risposta lineare, mentre per gli FPS ci sarà sensibilità ridotta per i primi millimetri dell'area intorno alla levetta e maggiore per la parte laterale. Per un picchiaduro, che richiede input netti (per i quali è comunque preferibile la croce direzionale), invece, si preferisce maggiore reattività possibile.

Anche per i grilletti abbiamo buone opportunità di personalizzazione. Si possono, infatti, modificare le zone morte dei due grilletti ancora una volta in maniera specifica. Anche in questo caso valgono ragionamenti simili a quelli fatti per le levette, ovvero maggiore linearità possibile per un racing game, e attivazioni più nette per gli fps (nei quali i grilletti gestiscono lo sparo o l'ironsight) e i picchiaduro. È bene specificare che Nacon Pro Compact non ha la capacità di intervenire sul funzionamento fisico di levette e grilletti, e tutte le regolazioni vengono effettuate solamente lato software.

Va inoltre detto che l'escursione dei due grilletti è abbastanza limitata in confronto al gamepad Xbox originale. Tuttavia sono sufficientemente larghi e accolgono le dita in maniera tale da garantire solidità nella presa.

Tornando al software, tra le altre cose permette di abilitare o disabilitare la vibrazione, di invertire il joystick sinistro con quello destro e di impostare la croce direzionale a 8 vie o a 4 vie. La disposizione delle levette è di tipo asimmetrico come sempre avviene con i gamepad per Xbox, mentre i pulsanti View e Menu (gli unici non configurabili insieme a Xbox Share) sono disposti in posizione leggermente sopraelevata rispetto al gamepad Xbox originale.

In definitiva, Nacon Pro Compact costa meno rispetto al controller ufficiale Xbox ed è leggermente meno generoso in termini di qualità dei materiali, il che si traduce in qualche minuto di ambientamento. Al tempo stesso, però, offre funzionalità in più rispetto a qualsiasi altro gamepad per Xbox, ed è quindi l'ideale per gli appassionati di sparatutto che vogliono regolare tutto al millimetro. La superficie retrostante zigrinata e le dimensioni compatte rendono l'impugnatura molto confortevole, mentre il lunghissimo cavo intrecciato da tre metri fa sì che il suo utilizzo sia pratico e privo di qualsiasi tipo di frizione. Ed esteticamente, con i suoi colori bianco e nero, e i pulsanti di azione molto grandi, così come bordi dorati per le levette, è sicuramente piacevole.