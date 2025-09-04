MSI PRO MP252: un ottimo monitor 24,5'' Full-HD con pannello IPS a 100 Hz ora costa solo 69,99 su Amazon

MSI PRO MP252, monitor da 24,5" con pannello IPS Full-HD e refresh rate a 100 Hz, è protagonista di una promozione lampo su Amazon: il prezzo scende a soli 69,99, con uno sconto del 30%

MSI avvia una promozione a tempo limitato su Amazon con protagonista questo monitor da 24,5" che scende al prezzo di 69,99 , con uno sconto del 30% rispetto al listino.

Si tratta di un ottimo prezzo per un monitor che si basa su un pannello IPS che offre risoluzione Full-HD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate di 100 Hz, così da garantire immagini più fluide e nitide anche nelle scene dinamiche. La copertura sRGB al 100% con 16,7 milioni di colori assicura fedeltà cromatica, mentre la luminosità massima di 300 nit e il contrasto di 1300:1 permettono di distinguere chiaramente dettagli e tonalità.

Particolare attenzione è riservata al comfort visivo grazie alla suite EyesErgo, che comprende tecnologia Less Blue Light, sistema anti-flicker certificato TÜV Rheinland Eye Comfort e software Eye-Q Check per monitorare la salute degli occhi. A ciò si aggiunge l'applicazione MSI Display Kit, che consente di personalizzare impostazioni di colore e produttività.

PRO MP252 integra altoparlanti, supporta il montaggio VESA da 100 mm ed è dotato di porte HDMI 2.0b e DisplayPort 1.4a per collegare più dispositivi in contemporanea. Un monitor versatile, pensato per l'uso quotidiano e ora disponibile a un prezzo particolarmente competitivo.