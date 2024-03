MSI MEG 342C QD-OLED 34'' 3440 x 1440 pixel scontato di 500 euro e altri monitor in offerta su Amazon

MSI MEG 342C è risultato tra i migliori monitor tra quelli che abbiamo testato nel recente periodo. Il pannello OLED si rivela particolarmente congeniale per il gaming, visti i bassi tempi di risposta che diminuiscono le latenze e aumentano la reattiva, fornendo immagini stabili e nitide, senza ghosting. Abbiamo anche la tecnologia Quantum Dot per una resa cromatica decisamente interessante, mentre l'aspect ratio 21:9 rende l'esperienza più immersiva. L'ampio schermo da 34 pollici (95,25 cm) ha una curvatura 1800R (raggio di 1800 mm), e non manca la porta HDMI 2.1. Sono solamente alcune tra le caratteristiche più salienti di questa soluzione, per una panoramica completa cliccate qui per la recensione completa.

È un periodo in cui i monitor costano particolarmente poco su Amazon. Se volete fare un upgrade della vostra postazione, quindi, potrebbe essere il momento adatto, anche perché ci sono sconti su praticamente tutte le fasce di prezzo. Un'occasione più unica che rara è quella che corrisponde a questo Samsung Odyssey G5, che normalmente costa 369€ .

Un prezzo notevole per un pannello con risoluzione di 2560x1440 pixel (WQHD), con tecnologia IPS, rapporto d'aspetto16:9, supporto ad HDR 10 e frequenza di aggiornamento di 165 Hz. È reattivo grazie a un tempo di risposta di 1 ms (GtG), con supporto a FreeSync Premium e G-Sync.

Ma non è l'unico monitor in offerta...

Monitor a meno di 100 euro

Se volete spendere pochissimo , ma comunque disporre di pannelli di ottima qualità, ecco le migliori offerte sotto i 100 euro.

Se dobbiamo indicare un altro marchio di assoluta qualità a parte Odyssey, questo LG UltraGear 24 pollici a 149,99€ è molto interessante. Prezzo super per un pannello UltraWide di tipo IPS con buone caratteristiche anche per il gaming e frequenza di aggiornamento di 100 Hz. Ma la sua principale destinazione è sicuramente di tipo professionale, con ottime possibilità di multitasking, visione ottimale da qualsiasi angolazione e buona fedeltà cromatica.

Gran ribasso anche per questo ASUS TUF da 24,5 pollici, un marchio a cui bisogna sempre dare attenzione perché offre la qualità delle soluzioni ASUS a prezzi decisamente più bassi . In questo caso ci troviamo al cospetto di una soluzione che opera a risoluzione FullHD 1920x1080 pixel, con frequenza di aggiornamento di ben 280 Hz e tempo di risposta di 0,5 secondi, con tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) abbinata a G-SYNC per eliminare ghosting e tearing per immagini di gioco nitide e frame rate elevati, e sfruttare le schede video NVIDIA al massimo delle potenzialità.

Abbiamo trovato 4 monitor gaming low cost che meritano assolutamente una segnalazione. KTC, questo è un marchio di cui sentiremo sicuramente parlare, con recensioni entusiastiche su Amazon . Questo perché offre tutte le caratteristiche più amate dai giocatori, a prezzi molto più bassi rispetto al solito. A partire da questo ottimo 32 pollici, con frequenza di aggiornamento di 170Hz, e risoluzione addirittura di 2K 2560 x 1440 pixel (WQHD), altrimenti impensabile a questo prezzo.

È un pannello curvo, con tempi di risposta particolarmente bassi e tecnologia VA. Compatibile G-Sync, con supporto ad HDR 10, è valido anche in termini di fedeltà cromatica. Recensioni, ripetiamo, molto positive.

Costa meno e ha un coupon da attivare. È praticamente identico al modello precedente, quindi con ottima risoluzione 1440p, differendo solamente per la diagonale da 27 pollici, comunque ottima per il gaming, rispetto ai 32 pollici del modello precedente.

Anche in questo caso abbiamo caratteristiche simili ai precedenti: con risoluzione 1440p e frequenza di aggiornamento di 175 Hz, con diagonale da 27 pollici. Cambia la tecnologia alla base del funzionamento del pannello, questa volta IPS, ma comunque rapida e con latenze molto basse, con IPS che è in grado di offrire solitamente migliori performance cromatiche, soprattutto se si osserva il monitor lateralmente. Cambia la base di appoggio, più robusta e meglio regolabile.