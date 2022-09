MSI Immerse GH40 ENC: tecnologia di cancellazione del rumore anche per le cuffie gaming

Le nuove Immerse GH40 ENC sono le prime cuffie gaming MSI con tecnologia ENC (Environmental Noice Canceling), in grado di ridurre di circa 30 dB il rumore esterno in modo da fornire una comunicazione chiara e un suono cristallino. Una componente sempre più richiesta dai giocatori vista l'importanza delle comunicazioni con i compagni di squadra nel contesto del gaming competitivo, ma anche per le crescenti esigenze di broadcasting, dove la qualità della voce deve essere molto alta.

Le nuove cuffie di MSI sono dotate anche di supporto al Virtual Sound 7.1 con driver da 40mm al neodimio, design compatto e leggero, e controller in-line. Quest'ultimo è dotato di tre pulsanti, ovvero il tasto Riproduzione/Pausa, il tasto di silenziamento del microfono e quello per abilitare o disabilitare il Virtual Surround 7.1. Lateralmente, invece, abbiamo lo slider per il controllo del volume.

Le cuffie sono ripiegabili per poter essere più maneggevoli e facilmente trasportabili. Pur restando in una fascia di mercato che non richiede un esborso ingente al giocatore (costano 59,99 euro), offrono un'estetica piacevole, decisamente superiore rispetto alle precedenti cuffie della linea Immerse di MSI. L'archetto regolabile e il comodo cuscinetto auricolare le rendono confortevoli e non appesantiscono il giocatore, neanche nelle lunghe sessioni di gioco.

Ma è naturalmente la tecnologia di cancellazione del rumore la principale protagonista di questa soluzione. MSI Immerse GH40 ENC sfrutta un algoritmo ENC (cancellazione del rumore ambientale) che filtra il rumore di fondo delle registrazioni vocali per migliorare l'esperienza di gioco. L'algoritmo, infatti, isola il parlato rimuovendo tutti i tipi di rumore ambientale, il che può essere particolarmente congeniale non solo nel contesto di gioco ma anche se si usano le cuffie in ufficio.

Tutto questo è possibile grazie alla presenza di due microfoni: uno posto sul padiglione e l'altro sull'asticella pieghevole. La capacità del primo microfono di catturare il suono in maniera omnidirezionale lavora insieme al chip ENC incorporato al suo interno, mentre il microfono unidirezionale pieghevole si concentra sulla voce dell'utente. L'algoritmo, dunque, da una parte isola i rumori ambientali, mentre dall'altra protegge il canale unidirezionale, favorendo la voce.

Naturalmente tutto questo non servirebbe quasi a nulla senza una buona qualità del suono. Queste MSI Immerse GH40 ENC offrono adeguati livelli di audio posizionale, il quale si attiva, come detto, con l'apposito pulsante sul controller.

Come spesso accade, il Virtual Surround 7.1 distorce alcuni suoni, ma consente al giocatore di avere una consapolezza chiara di ciò che accade intorno a lui negli scenari di gaming competitivo. Il Virtual Surround 7.1, infatti, sfrutta un algoritmo per garantire l'immersione del giocatore nel contesto di gioco: questo modifica il volume dei suoni e agisce sugli effetti sonori per trasmettere all'utente la sensazione che vi è una sfera uditiva completa intorno a lui. Normalmente, per gli FPS competitivi come CS:GO si preferisce giocare in stereo, perché il gioco assicura di per sé la corretta resa sonora, mentre il suono surround si sposa particolarmente bene con le simulazioni di guida e i giochi a mondo aperto. Se si vuole ascoltare la musica o guardare un film conviene comunque disabilitare l'effetto surround, e in questo caso le nuove Immerse dimostrano di poter gestire alti e bassi ricchi di dettagli, oltre che potenti.

È poi molto interessante il supporto al software Nahimic for Headset, che abbiamo già incontrato in altre cuffie MSI, ma anche SteelSeries e di altri marchi. Questo software si avvale di una tecnologia di Suono 3D per gestire la spazialità dei suoni in maniera molto precisa. L'utente può personalire l'equalizzazione del suono, la potenza dei bassi, le comunicazioni vocali e altro ancora. Un registratore di suoni integrato permette di pulire il suono e garantire registrazioni di qualità broadcasting.

Nahimic for Headset, tra le altre cose, permette di modificare l'incidenza dei dialoghi, dei bassi o degli acuti, oltre che stabilizzare il volume e abilitare o disabilitare il Virtual Surround 7.1 per i vari preset a disposizione: musica, film, comunicazione e gioco. Inoltre, impostare il livello di soppressione dei rumori in modo da migliorare le comunicazioni con il microfono. Anche in questo caso vi è una funzione per la stabilizzazione della voce, in modo da ridurre le variazioni di volume della voce.

In definitiva, le Immerse GH40 ENC si caratterizzano per un'ottima vestibilità con cuscinetti morbidi che danno quasi la sensazione di non indossare nulla, anche dopo sessioni di utilizzo prolungate. Ottima la qualità delle conversazioni: durante i match multiplayer che abbiamo affrontato per provare le cuffie i nostri alleati ci hanno sentito in tutti i momenti in maniera decisamente chiara. Quanto alla qualità del suono, la spazialità è ben riprodotta mentre in generale il suono si è rivelato potente, pur non sempre impeccabile e corposo. Le Immerse GH40 ENC non sono eccessivamente aggressive esteticamente, come spesso accade con le cuffie gaming, e sono comode da trasportare e da indossare: tutti aspetti che le rendono consigliabili anche in contesti differenti dal gaming, pur con un'equalizzazione del suono che è pensata soprattutto per le esigenze di gioco.