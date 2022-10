Mountain: nuove periferiche per lo streaming e i creator

Mountain è un'azienda produttrice di periferiche che abbiamo conosciuto quando abbiamo parlato della tastiera modulare Mountain Everest. Adesso, torna a guardare alle esigenze dei giocatori e dei creator con due nuovi prodotti che si basano sugli stessi presupposti, modularità e flessibilità prima di tutto.

DisplayPad e MacroPad sono stati progettati per essere usati, anche insieme, con le soluzioni Everest Max e Core dell'azienda, in modo da poter aver a disposizione un centro di controllo completo e potente, oppure possono essere usati separatamente, per maggiore comfort. Si tratta di un insieme di nuovi controlli che funzionano congiuntamente agli applicativi più popolari come Adobe Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, DaVinci Resolve, Twitch e OBS Studio.

Si tratta, quindi, di soluzioni che vanno a posizionarsi nel segmento di mercato della Stream Deck per permettere di interagire più velocemente e in maniera più efficace con lo streaming e i programmi di creatività.

DisplayPad e MacroPad si basano su un telaio in alluminio robusto ed elegante, garantendo stabilità sulla superficie d'appoggio anche quando non ancorati alla tastiera. MacroPad è dotato di switch Mountain Tactile 55, che non sono solo lubrificati in fabbrica, ma anche sostituibili con qualsiasi altro interruttore in stile Cherry MX. Questi switch accolgono illuminazione RGB personalizzabile sulla base del singolo tasto a cui sono associati.

DisplayPad, invece, fornisce micro-display per ogni pulsante capaci di visualizzare immagini in alta risoluzione. Si tratta di 12 Display Key con una risoluzione di 104x104 pixel per ciascuno di essi. Come le altre periferiche dell'azienda, anche i nuovi dispositivi si basano sul software Base Camp, il che garantisce una totale integrazione fra tutto ciò che Mountain fornisce, secondo le promesse dell'azienda stessa.

A ogni pulsante del DisplayPad possono essere associate le varie funzioni dei programmi o delle cartelle, in modo da memorizzare sul tastierino un più alto numero di funzioni complessive. Viene supportata un'ampia gamma di immagini, tra cui le GIF animate.

DisplayPad e MacroPad sono disponibili fin da subito rispettivamente a 109,99 e 59,99 euro. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito di Mountain.