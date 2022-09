Monitor Philips 240 Hz a meno di 190. Occhio anche a queste sedie gaming!

Prezzo super per questo monitor gaming Philips, particolarmente adatto ai giocatori soprattutto per i tempi di aggiornamento ridottissimi che si traducono in latenza nulla e ottime condizioni per il gioco competitivo. Con un refresh rate di ben 240 Hz è il monitor ideale da questo punto di vista, anche perché le altre soluzioni con frequenza di aggiornamento così alta costano molto di più. Lo stesso Philips che qui vi proponiamo costava oltre 400 euro fino a qualche giorno fa.

Parliamo di un IPS, FULL HD, con tempo di risposta MPRT di soli 0,5ms. È compatibile AMD FreeSync Premium e dispone di una moltitudine di due HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4. Gestisce in autonomia il suono tramite due altoparlanti da 5 W ed è regolabile in altezza. Non manca l'attacco VESA per poterlo gestire in vari modi, anche installandolo su una parete.

Da valutare anche queste sedie gaming, di diverse fase di utilizzo e con prezzi diversi. In particolare la Bigzzia costa ora pochissimo ( 101,99€ ) ed è particolarmente adatta alle lunghe sessioni di gaming, ma anche di lavoro con una comoda seduta accompagnata da un appoggio lombare e pelle sintetica.

Interessante anche questa postazione racing, prezzo quasi dimezzato.

Un PC portatile HP tuttofare a 399€ ? Su Amazon sì e con specifiche ottime: AMD Ryzen 5, 8GB di RAM, SSD 256GB e schermo Full HD!