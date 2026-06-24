Monitor OLED in grande spolvero per il Prime Day: LG, AOC, Samsung Odyssey G5 e ASUS ROG Strix

La selezione Prime Day sui monitor mette in primo piano soprattutto gli OLED, con proposte che alzano il livello su contrasto, tempi di risposta e fluidità. Tra i modelli più interessanti ci sono LG UltraGear OLED 32GX870A, AOC AG346UCDAM, Samsung Odyssey OLED G5 e ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES

Il Prime Day di questanno mette davvero in evidenza i monitor OLED, che restano la scelta più convincente per chi vuole immagini più pulite, neri profondi e un livello di reattività superiore rispetto ai pannelli LCD tradizionali. La selezione è molto ampia, ma i modelli OLED sono quelli che spiccano di più per qualità visiva, velocità e resa complessiva nel gaming moderno. Con queste offerte sono finalmente accessibili a prezzi interessanti, a patto di essere abbonati a Prime.

Samsung Odyssey OLED G5 costa 359,90 e propone un pannello QD-OLED da 27 pollici con risoluzione QHD 2560 x 1440, refresh rate di 180Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. La superficie Glare Free e la compatibilità G-Sync lo rendono una scelta molto interessante per chi vuole un OLED compatto ma già molto spinto sul fronte gaming.

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES scende a 399 e si presenta con pannello QD-OLED da 26,5 pollici, risoluzione QHD, refresh a 240Hz e risposta da 0,03 ms. Qui il focus è chiaramente sul gaming veloce, con compatibilità G-SYNC, supporto ELMB, sensore di prossimità Neo Proximity Sensor e gestione tramite DisplayWidget Center.

AOC AG346UCDAM sale in diagonale a 34 pollici e costa 599, con formato curvo UW-QHD 3440 x 1440, pannello QD-OLED, refresh a 175Hz e risposta di 0,03 ms GtG. Il formato ultrawide lo rende particolarmente adatto sia al gioco immersivo sia a chi lavora con più finestre affiancate, mentre il supporto HDR400 TrueBlack aggiunge un profilo più ricco sul piano del contrasto. [web:203]

LG UltraGear OLED 32GX870A è il più ambizioso della selezione, con prezzo di 665,99 e pannello OLED da 32 pollici in UHD 4K, capace di passare da 240Hz in 4K a 480Hz in FHD. Il tempo di risposta di 0,03 ms, il supporto G-Sync Compatible, FreeSync e VRR, più HDR True Black 400, lo posizionano come una soluzione molto completa per chi vuole un pannello OLED di livello assoluto. [web:202][web:203]

Tra gli altri modelli non OLED, il Lenovo Legion R27fc-30 a 189,99, il KTC da 27 pollici 2K 200Hz a 144,38, il KOORUI N07 4K a 109,99, il KOORUI G2722P QHD 200Hz a 129,99 e il KOORUI G2741L 4K 160Hz/320Hz a 159,99 offrono alternative molto forti per chi vuole spendere meno. Ma la differenza più netta nel pacchetto Prime Day resta quella degli OLED, che garantiscono un salto visivo evidente soprattutto in contrasto, tempi di risposta e qualità percepita nelle scene scure.

Se volete spendere poco, ma non volete rinunciare a specifiche di alto livello, fareste bene a prendere in considerazione questo ottimo KTC, un marchio che sta rapidamente conquistando il favore dei giocatori, con un pannello paragonabile a quello montato dai brand più blasonati.

Altra ottima occasione per i monitor gaming, dall'altrettanto affidabile marchio cinese KOORUI, un 27 pollici con refresh rate addirittura da 320 Hz, Fast IPS, con tempo di risposto di 1ms, un prezzo impensabile fino a pochissimo fa per specifiche del genere.