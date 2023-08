Monitor Gaming in offerta per la Amazon Gaming Week: a partire da 84,99 ce n'è per tutte le tasche e per tutti i gusti

Meno di 100 euro

Partiamo con questo più che dignitoso Philips 241V8L 24" LED VA Full HD con frequenza di aggiornamento da 75 Hz e con Adaptive Sync che consente di giocare in modo fluido e senza strappi all'immagine.

Tra 100 euro e 200 euro

In questa fascia di prezzo troviamo le proposte con le caratteristiche più disparate, dall'elevata frequenza di aggiornamento alle soluzioni curve per maggiore coinvolgimento. Tra queste il solidissimo BenQ Mobiuz EX240N, super conveniente a questo prezzo, ma anche l'appena arrivato sul mercato PHILIPS Evnia, che va subito a meno di 200 euro!

I Samsung Odyssey

I Samsung Odyssey meritano uno spazio a parte per l'elevatissima qualità dell'immagine che riescono a offrire, in abbinamento a prestazioni di tutto rispetto. Anche in questo caso si parte da prezzi molto bassi , da 149,90€, per una soluzione comunque molto interessante con frequenza di aggiornamento da 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms, e si finisce con il top di gamma Samsung Monitor Gaming Odyssey Neo G9, curvo, Dual QHD, 32:9, Mini-LED, HDR10+, VA, 240 Hz, uno spettacolo!

Da 200 euro in su

Li abbiamo messi per ultimi ma forse sono i più interessanti per i giocatori impegnati che non vogliono spendere una fortuna. I migliori? Sicuramente Benq Mobiuz Ex2710Q e gli ASUS TUF Gaming, che solitamente offrono il miglior rapporto prestazioni/prezzo.

