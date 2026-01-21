Monitor gaming AOC a prezzi mai visti: 240 Hz a poco più di 80, un prezzo impossibile fino a pochissimo tempo fa

Amazon abbassa drasticamente i prezzi su due monitor gaming AOC Full HD con refresh rate elevato e supporto FreeSync Premium. Spicca soprattutto il modello da 24,5 pollici a 240 Hz, proposto a una cifra che fino a poco tempo fa risultava assolutamente incompatibile con una specifica tecnica del genere

AOC Gaming 25G3ZM/BK e AOC Gaming C27G42E registrano su Amazon un posizionamento di prezzo che modifica in modo evidente il rapporto tra costo e specifiche tecniche nel segmento dei monitor gaming Full HD. In particolare, il primo viene proposto a 80,20, una soglia che fino a tempi recenti era impensabile per un refresh rate di 240 Hz su un pannello dedicato al gioco competitivo.

AOC Gaming 25G3ZM/BK utilizza un pannello Full HD da 24,5 pollici di tipo Fast VA con risoluzione 1920x1080 pixel, abbinato a una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e a un tempo di risposta MPRT di 0,5 ms. La presenza del supporto FreeSync Premium consente sincronizzazione adattiva con le GPU compatibili, riducendo tearing e stuttering nelle sessioni di gioco ad alto frame rate. La dotazione di porte comprende due HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e uscita cuffie da 3,5 mm, rendendo il monitor adatto a configurazioni multi-sorgente tipiche degli ambienti gaming.

La diagonale da 24,5 pollici mantiene una densità di pixel adeguata per l'uso competitivo, con un formato che privilegia la rapidità di lettura dell'immagine e la riduzione dei movimenti oculari, aspetto apprezzato negli eSport e negli sparatutto frenetici. A questo prezzo, la combinazione tra 240 Hz e bassa latenza colloca il modello in una fascia finora associata a prodotti sensibilmente più costosi.

AOC Gaming C27G42E si posiziona come alternativa di dimensioni maggiori, con pannello curvo da 27 pollici e risoluzione Full HD, refresh rate fino a 180 Hz e tempo di risposta di 0,5 ms, sempre su un Fast VA. Anche in questo caso è presente FreeSync Premium, con una connettività che include una HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, oltre ad altoparlanti integrati. Il prezzo attuale lo rende appetibile per chi cerca una soluzione che garantisce maggiore immersività.