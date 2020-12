Monitor gaming AOC 165 Hz a un super prezzo in esclusiva per i lettori di Hardware Upgrade

Costa 273,50 € su Amazon mentre seguendo questo link è vostro a 214,90€ , grazie a un'offerta messa a disposizione da Next in esclusiva per i lettori di Hardware Upgrade. Offerta valida da oggi all'11 dicembre . Si tratta di uno splendido monitor rivolto ai giocatori, che sfoggia la frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Se fino a pochissimo tempo fa, monitor con questo refresh rate erano fuori dalla portata delle tasche della maggior parte dei giocatori, adesso possono essere acquistati a cifre ragionevoli. In altri termini, questo potrebbe essere il momento adatto per passare a un monitor con refresh rate superiore, se non lo avete già fatto.

Il refresh rate a 165 Hz, oltretutto, non è l'unica caratteristica interessante di questa soluzione, trattandosi di un monitor curvo, con diagonale di 27" e con tecnologia VA che garantisce un'ottima resa dei colori. La risoluzione nativa del monitor è FHD 1920 x 1080 pixel.

Refresh rate di 165 Hz

Con un refresh rate di 165 Hz l'azione di gioco viene rappresentata in maniera più fedele e reattiva sullo schermo. Come è stato dimostrato, a refresh rate alti corrispondono esperienze di gioco più godibili e prestazioni nel contesto del gaming multiplayer competitivo migliori. Inoltre, i 165 Hz sono la giusta via di mezzo, perché un refresh rate maggiore comporta unicamente un costo superiore per il monitor, funzionando a una velocità troppo elevata per quelli che sono i tempi di reazione dell'essere umano.

La soluzione di AOC, inoltre, vanta un tempo di risposta di un solo millesimo di secondo che, in abbinamento alla tecnologia FreeSync, offre esperienze di gioco senza compromessi, azzerando i fastidiosi effetti di tearing e stuttering. Se alimentato da un PC capace di processare rapidamente le immagini di gioco, anche con tecnologia di sincronizzazione verticale abilitata, le latenze saranno ridotte al minimo.

Il supporto per FreeSync Premium, infatti, garantisce una perfetta sincronizzazione tra monitor e GPU. Inoltre, AOC C27G2AE è un monitor Compatibile G-Sync, per cui i vantaggi prima esposti sono tali anche con le schede video GeForce. È molto difficile trovare il supporto a G-Sync in un monitor così economico.

Tecnologia VA e diagonale di 27 pollici

La tecnologia VA costituisce il miglior compromesso possibile fra IPS, ottima resa cromatica ma latenze maggiori, e TN, scarsa resa cromatica e latenze basse. Questo monitor dimostra che un pannello VA può garantire colori fedeli e vividi, con ottimi margini per la calibrazione, e tempi di risposta particolarmente bassi.

Va poi considerata l'ampia diagonale di 27 pollici, con una superficie di visione importante e un pannello con colori spettacolari. Questo monitor da 27 pollici costa come molti altri monitor gaming da 24 pollici.

Pannello curvo

Il monitor AOC C27G2AE si avvale di un raggio di curvatura di 1500R, molto utile per i giocatori che amano essere il più possibile coinvolti nell'esperienza di gioco. Offre anche un hub USB 3.0 a quattro porte, utile per collegare le periferiche e ridurre al minimo l'ingombro dei cavi. Si tratta di un monitor costruito con materiali di ottima qualità e decisamente resistente. Il supporto è stabile ed è possibile regolare il monitor in altezza, ruotarlo e inclinarlo. Inoltre, le cornici sono particolarmente sottili, il che aumenta la qualità della visione.

Per quanto riguarda le connessioni, mette a disposizione due porte HDMI 1.4, due porte DisplayPort 1.2, l'uscita audio da 3,5 mm e una porta VGA.

Con tutte queste caratteristiche supportate, ciò che meraviglia di più della proposta AOC è proprio il prezzo. Una soluzione, dunque, economica, ma capace di regalare parecchie soddisfazioni.