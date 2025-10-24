Monitor da sogno per gamer: Alienware QD-OLED 27'' abbassato a soli 450 su Amazon, il top per fluidità e colori

Qui tutte le offerte sui monitor ora su Amazon

Amazon propone un'offerta davvero notevole per chi cerca il monitor definitivo per il gaming competitivo: Alienware AW2725DF è disponibile a 450 invece di 779, con uno sconto di oltre 220 sul prezzo di listino.

Si tratta di un display QD-OLED da 27 pollici con risoluzione QHD 2560x1440 pixel, in grado di garantire neri profondi, colori brillanti e tempi di risposta ultrarapidi. Il refresh rate a 360 Hz e il tempo di risposta di soli 0,03 ms lo rendono perfetto per gli eSport e i titoli competitivi dove ogni millisecondo conta. La tecnologia OLED, lo ricordiamo, è particolarmente congeniale nell'abbassare i tempi di risposta, e per questo si sposa molto bene con le esigenze dei giocatori.

Il monitor offre anche supporto ad AMD FreeSync Premium Pro, copertura DCI-P3 del 99,3%, certificazione HDR400 e una dotazione completa di porte: USB-C, due DisplayPort, HDMI e quattro USB aggiuntive. Inclusi anche 3 anni di garanzia ufficiale Alienware per una totale tranquillità d'uso.