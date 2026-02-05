Meta Quest 3S scende di prezzo su Amazon: la realtà virtuale all-in-one ora parte da 299

Se state pensando di entrare nel mondo della realtà virtuale, su Amazon è arrivata un'offerta decisamente interessante sul Meta Quest 3S. Il visore VR all-in-one è disponibile a 299 euro nella versione da 128 GB e a 389,99 euro nella variante da 256 GB, prezzi che lo rendono una delle soluzioni più alla portata.

Meta Quest 3S è un visore standalone, quindi non richiede PC, console o sensori esterni: basta indossarlo per accedere immediatamente a migliaia di esperienze VR, tra giochi, app fitness, contenuti educativi e mondi sociali. Un approccio semplice e immediato, ideale anche per chi si avvicina per la prima volta alla realtà virtuale.

All'interno troviamo un ecosistema maturo e in continua espansione, con accesso allo store Meta e alla piattaforma Meta Horizon. Inclusi nell'offerta ci sono anche 3 mesi di Meta Horizon+, che permettono di provare una selezione di contenuti e giochi senza costi aggiuntivi.

Meta Quest 3S punta forte anche sulla versatilità d'uso: dalla realtà virtuale immersiva alle esperienze social, fino all'intrattenimento multimediale e alle app per l'attività fisica, il visore si adatta facilmente a contesti diversi, dal gaming al relax.