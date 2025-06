Meta Quest 3S a 269 su Amazon: realtà virtuale e mista con gioco incluso e 3 mesi di Meta Quest+

Meta Quest 3S tocca un nuovo minimo su Amazon: 269 euro per il modello da 128 GB. Il visore standalone include il gioco Batman: Arkham Shadow e tre mesi di accesso a Meta Quest+, con tante esperienze VR e MR pronte all'uso

Amazon propone oggi un'offerta interessante per chi vuole entrare nel mondo della realtà virtuale e mista: Meta Quest 3S da 128 GB è disponibile a 269 euro, il prezzo più basso finora . Oltre al visore, nel pacchetto sono inclusi Batman: Arkham Shadow e 3 mesi gratuiti di abbonamento a Meta Quest+, il servizio che consente di aggiungere ogni mese nuovi giochi alla propria libreria.

Meta Quest 3S è pensato per offrire un'esperienza immersiva e reattiva senza la necessità di un PC o cavi. Il visore monta lenti Fresnel, un display con risoluzione 1832 x 1920 pixel per occhio, 8 GB di RAM e supporta sia VR che MR grazie al sistema di tracciamento integrato e alle fotocamere per la realtà mista.

Meta Quest 3S si distingue per il buon equilibrio tra prezzo e funzionalità. Offre prestazioni fluide, visione a colori dell’ambiente reale e una configurazione completamente autonoma. È la scelta ideale per chi si avvicina per la prima volta alla realtà virtuale o desidera aggiornare un vecchio visore senza salire troppo di prezzo.

Per chi cerca invece il massimo delle prestazioni, Meta Quest 3 da 512 GB resta il modello premium: display con risoluzione 4K, lenti pancake e potenza di elaborazione raddoppiata rispetto a Quest 2.