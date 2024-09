Meta Quest 3 è ora disponibile a 479 (invece di 549) e la versione 3S è prenotabile su Amazon

Meta Quest 3 vanta prestazioni di altissimo livello e una potenza di elaborazione più che doppia rispetto a Quest 2, e con un range di volume più potente del 40%, nitidezza del suono e prestazioni dei bassi migliorate. Inoltre, con 2064 x 2208 pixel per occhio, la risoluzione è migliore del 30% rispetto a Meta Quest 2, per offrire una chiarezza senza pari e una grafica realistica.

Il visore non ha fili, come il Quest 2, e a bordo troviamo una piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 affiancata da 8 GB di memoria, il 33% in più rispetto a Quest 2. La GPU a bordo del chip Qualcomm ha una potenza di calcolo raddoppiata per supportare giochi e applicazioni sempre più complesse.

Come potete vedere, Meta Quest 3 è disponibile in varie configurazioni, con 128 o con 512 GB di spazio per l'archiviazione, ma anche con maschere e cinturini di diversi colori (anche blu e arancione) e nella versione con la custodia per il trasporto.

Venendo ai nuovi annunci in casa Meta Quest, il nuovissimo Meta Quest 3S si configura come una soluzione più economica rispetto al Meta Quest 3 di base, anche se con specifiche solo leggermente inferiori. Ora è disponibile alla prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito, con consegne previste a partire dalla giornata del 15 ottobre. La versione di Meta Quest 3S disponibile su Amazon, inoltre, include una copia di Batman: Arkham Shadow in omaggio e una prova di 3 mesi di Meta Quest+, il quale offre un catalogo di giochi a rotazione di cui fruire all'istante insieme a due titoli selezionati al mese. Il visore è disponibile in due configurazioni, con 128 GB e con 256 GB di spazio per l'archiviazione.

Torna il processore del visore precedente, Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, mentre la principale differenza riguarda la risoluzione del display, che scende da 2064 x 2208 pixel per occhio a 1832 x 1920 pixel per occhio del modello 3S. Per quanto riguarda la memoria di sistema, invece, rimane la stessa quantità del modello precedente, ovvero 8 GB.

Dal punto di vista del design, Meta Quest 3S è un po' più grande rispetto al Quest 3, mentre la parte anteriore differisce sensibilmente. Mentre entrambi hanno un corpo prevalentemente bianco, il Quest 3S ha i sensori disposti in uno schema triangolare. Quest 3, invece, ha i sensori disposti in aperture più grandi e di forma ovale. Entrambi utilizzano i medesimi controller.

A differenza di Meta Quest 3, il nuovo 3S non supporta le frequenze di aggiornamento più basse fino a 72 Hz. Potrebbe sembrare superfluo, ma questo teoricamente potrebbe impedire di privilegiare la risoluzione a discapito del frame rate. La frequenza di aggiornamento massima rimane la stessa, 120 Hz.

Inoltre, Quest 3S usa lenti Fresnel mentre Quest 3 ha lenti di tipo Pancake. Entrambe le lenti hanno i loro pro e contro, ma le lenti Pancake sono generalmente migliori, per via di un design più leggero e sottile, meno distorsione e una migliore qualità dell'immagine. Le modalità di utilizzo rimangono identiche, con passthrough in realtà aumentata del tutto identico tra 3 e 3S.

La batteria è, invece, leggermente superiore su Meta Quest 3, ovvero 5.060 mAh contro 4.324 mAh, il che potrebbe avere ricadute, comunque molto minori, sull'autonomia. Insomma, si tratta di differenze talmente marginali che la nuova mossa di Meta potrebbe essere intesa più come un riposizionamento di prezzo verso il basso del suo visore che come l'introduzione di un modello effettivamente nuovo.