Meta Quest 3 costa poco su Amazon: ecco cosa offre la nuova generazione di VR

È ora disponibile su Amazon il nuovo Meta Quest 3, con prestazioni di altissimo livello e una potenza di elaborazione più che doppia rispetto a Quest 2, e con un range di volume più potente del 40%, nitidezza del suono e prestazioni dei bassi migliorate. Inoltre, con 2064 x 2208 pixel per occhio, la risoluzione è migliore del 30% rispetto a Meta Quest 2, per offrire una chiarezza senza pari e una grafica realistica.

Il visore non ha fili, come il Quest 2, e a bordo troviamo una piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 affiancata da 8 GB di memoria, il 33% in più rispetto a Quest 2. La GPU a bordo del chip Qualcomm ha una potenza di calcolo raddoppiata per supportare giochi e applicazioni sempre più complesse.

Come potete vedere, Meta Quest 3 è disponibile in varie configurazioni, con 128 o con 512 GB di spazio per l'archiviazione, ma anche con maschere e cinturini di diversi colori (anche blu e arancione) e nella versione con la custodia per il trasporto.