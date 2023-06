MEG 342C: da MSI nuovo monitor QD-OLED con aspect ratio 21:9, per il gaming

MSI MEG 342C QD-OLED conferma la tendenza in corso per quanto riguarda i monitor per il gaming di passare verso i pannelli OLED, i quali garantiscono non solo immagini di qualità superiore ma anche maggiore nitidezza e reattività grazie ai tempi di riposta inferiori che questa tecnologia riesce a garantire. La diagonale è di 34 pollici, mentre l'aspect ratio di 21:9.

Parliamo di una soluzione leggermente curva con raggio di 1800R con risoluzione di 3440x1440 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 175 Hz. Il tempo di risposta, come appare dai dati di targa, è di 0,03 ms GtG, come capita per tutti gli schermi OLED dedicati al gaming. A questa tecnologia, nel caso di questo pannello si affianca Quantum Dot, la quale garantisce colori più brillanti e fedeli, assicurando la naturalezza delle immagini. Per quanto riguarda l'HDR, invece, troviamo la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 con un picco di luminanza di ben 1000 nit.

Passando alla copertura degli spazi colore, troviamo un 99,3% per DCI-P3, 97,8% per l'Adobe RGB e 139,1% per l'sRGB. La fedeltà dei colori è determinata invece dal Delta E≤2, indicato nei dati di targa MSI. Non mancano le funzionalità PBP/PIP/KVM, così come la porta USB-C, sempre più ricorrente sui monitor di questo livello per poter garantire la ricarica fino a 65W ad altri dispositivi. A differenza di altri pannelli OLED recentemente introdotti sul mercato, indirizzati specificamente ai giocatori PC, MEG 342C QD-OLED offre anche la porta HDMI 2.1, ideale per l'uso con le console.

Abbiamo anche il supporto ad alcune tecnologie di proprietà di MSI come SpectrumBar, che gestisce la sincronizzazione degli effetti di luce RGB con le altre periferiche che annoverano il supporto. MSI OLED Care è invece la garanzia offerta dal produttore taiwanese contro il burn in, il fenomeno che potrebbe portare a una compromissione del pannello, tipico dei pannelli OLED.

MSI MEG 342C QD-OLED sarà a breve disponibile presso i principali store online al prezzo di 1499 Euro.