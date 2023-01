Mad Catz S.T.R.I.K.E. 6: la tastiera meccanica per giocatori con form factor al 60%

La tastiera meccanica S.T.R.I.K.E. 6 punta su due aspetti preponderanti, le dimensioni compatte con form factor ridotto al 60% e la personalizzazione, con diverse funzioni messe a disposizione dei giocatori. Le sue misure particolarmente ridotte consentono di gestirla con facilità sulla scrivania, dove occupa realmente poco spazio, mentre le prestazioni che riesce a fornire sono comunque elevate.

Merito degli switch meccanici creati da Mad Catz, ideali soprattutto per il gaming. Con caratteristiche che ricordano i famosi Cherry MX Red, questi switch si caratterizzano per un tipo di attuazione lineare e fluida senza bump e feedback se non a fondo corsa e, durante le nostre prove, si sono rivelati precisi e puntuali, riproducendo perfettamente qualsiasi nostra interazione di gioco. La tastiera supporta caratteristiche come N-Key Rollover e l'Anti-Ghosting sul 100% dei tasti, proprio per assicurare che l'interazione venga trasmessa come vuole il giocatore e che ogni pressione sia debitamente registrata dal sistema.

Parliamo di una tastiera capace di fornire lo stesso tipo di supporto di una tastiera full-size, pur essendo priva del tastierino numerico, il che le consente di occupare pochissimo spazio sulla scrivania e rendere le esperienze di gioco e di digitazione confortevoli.

La tastiera sfoggia anche un'accattivante illuminazione RGB, con 26 profili pre-impostati e la possibilità di personalizzare gli effetti sulla base del singolo pulsante. La personalizzazione è stata curata con particolare attenzione dai tecnici di Mad Catz, e risulta evidente anche parlando di macro. Si possono memorizzare, infatti, fino a 10 profili di macro, sfruttando la memoria presente all'interno della tastiera. Un pulsante, inoltre, permette di passare da un profilo all'altro al volo anche durante le sessioni di gioco, garantendo un'ottima versatilità.

Personalizzazione anche dal punto di vista fisico, nel senso che sia i copritasti che gli switch possono essere rimossi e sostituiti con delle soluzioni compatibili. I copritasti hanno una forma leggermente concava, ma si può procedere all'installazione di tasti con rientranza più accentuata, se eventualmente ci si aspetta un maggiore grip. Per quanto riguarda gli switch, si possono sostituire, ad esempio, solo i tipici WASD per il gaming, qualora si volesse per questi ultimi un feedback diverso rispetto al resto della tastiera.

Per far funzionare la tastiera serve un cavo USB-C in entrambe le estremità. Va bene qualsiasi cavo, ma quello fornito in dotazione è intrecciato, è robusto e dà la sensazione di poter avere una durata molto prolungata nel tempo.

Sebbene il software fornito a corredo sia piuttosto spartano e ostico soprattutto nelle prime fasi di utilizzo, permette di configurare tutto con pochissimi click. Sia le macro, concatenando serie di pulsanti così come il gioco di turno richiede, sia gli effetti di illuminazione possono essere modificati a piacimento. Si possono personalizzare anche gli effetti pre-impostati, in aspetti come velocità di scorrimento e colori, così come l'intensità dell'illuminazione.

La tastiera è disponibile con layout italiano e si trova presso i più popolari store online a circa 70 euro. In definitiva, si tratta di un ottimo prodotto, affidabile e compatto, particolarmente adatto a quei giocatori che amano mantenere la superficie di gioco il più pulita e ordinata possibile. Sebbene la tastiera sia indirizzata specificamente al gioco, si rivela ottima anche per la digitazione, visto che anche quest'ultima trae benefici dalla reattività dei suoi pulsanti. Inoltre, la peculiare dimensione del prodotto ha un impatto anche sulla postura sia durante il gioco che mentre si digita, con effetti in ogni caso benefici.

La qualità dei prodotti Mad Catz, peraltro, era risultata evidente anche dalle nostre precedenti prove: in particolare, il mouse Mad Catz R.A.T. 8+ ADV è diventato la nostra soluzione preferita per il gioco.