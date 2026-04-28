Mad Catz M.M.O. 7+: il mouse MMO da culto torna in Italia con wireless e PixArt PAW3395

M.M.O. 7+ è tornato, e questa volta è wireless. Mad Catz ha reso disponibile in Italia la versione aggiornata del suo mouse MMO più iconico: un prodotto che, dopo anni di assenza dal mercato, era diventato oggetto di culto con prezzi alle stelle sul mercato dell'usato. È ora acquistabile anche in Italia tramite rivenditori selezionati.

Il salto generazionale più rilevante rispetto all'originale è l'introduzione della connettività 2.4GHz wireless con batteria ricaricabile agli ioni di litio per un'autonomia dichiarata di 40 ore; la modalità cablata rimane disponibile per chi preferisce latenza fissa. Il mouse si basa sul sensore ottico PixArt PAW3395 con DPI massimo a 26.000, velocità di tracciamento a 650 IPS, accelerazione a 50G e polling rate a 1000Hz. I tasti principali sinistro e destro montano switch meccanici Kailh certificati per 80 milioni di pressioni. Il peso è di 140g per dimensioni di 120 × 90 × 40 mm, con forma ergonomica esclusivamente per destrorsi.

L'aspetto più caratteristico di questo mouse è il layout, che prevede 22 tasti totali, di cui 21 completamente programmabili. Il tasto 5D consente input multidirezionali da una singola posizione fisica per ridurre gli spostamenti della mano in contesti di gioco ad alta densità di comandi. La Shift Mode, inoltre, raddoppia istantaneamente i comandi disponibili (21 × 2) e si combina con 5 profili onboard salvati direttamente nel firmware: il mouse mantiene le configurazioni anche su sistemi senza driver installati, utile per setup multi-postazione o tornei. La rotella di scorrimento orizzontale completa il quadro per la gestione rapida dell'inventario.

Chi gioca a titoli come World of Warcraft, Final Fantasy XIV o Elder Scrolls Online troverà in questo layout una risposta al problema della gestione delle abilità da tastiera. Molto importante anche il software proprietario Mad Catz All-in-One, che copre macro editing, rimappatura dei tasti, personalizzazione dell'illuminazione RGB e regolazione dei preset DPI (fino a 4 profili DPI selezionabili al volo). Le configurazioni vengono archiviate nel mouse e sono disponibili immediatamente alla connessione, senza dipendenza da driver esterni.

Come nel modello originale, M.M.O. 7+ è dotato di poggiapalmo regolabile in quattro posizioni e di un poggiapolice che si sposta lateralmente e in profondità tramite l'utensile in dotazione, per adattarsi a mani di dimensioni diverse. Il corpo è costruito in plastica ingegneristica rinforzata, una scelta che differenzia M.M.O. 7+ dai modelli della linea R.A.T. (che impiegano componenti metallici) e che permette di contenere il peso a 140g nonostante le dimensioni generose e il numero elevato di tasti. I componenti modulari sono stati riprogettati rispetto all'originale per maggiore robustezza strutturale nel lungo periodo.

Dopo la scomparsa dell'M.M.O. 7 originale dal mercato (e la bancarotta di Mad Catz nel 2017, poi rilevata e rilanciata), gli esemplari usati erano diventati rari e costosi sulle piattaforme di seconda mano. Mad Catz aveva anticipato il ritorno già al CES 2024, per poi concretizzare il lancio globale nei primi mesi del 2026. Il nuovo video ufficiale descrive il prodotto con tre soli termini: Rebuilt, Renewed, Respawned. Una sintesi che fotografa esattamente l'operazione: stesso DNA, hardware al passo con il 2026.